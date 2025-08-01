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24 Канал Новини України До 29 градусів тепла та без опадів: прогноз погоди на 2 серпня
1 серпня, 16:51
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До 29 градусів тепла та без опадів: прогноз погоди на 2 серпня

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • 2 серпня в Україні переважно без опадів, лише на крайньому Заході можливі короткочасні дощі з грозою.
  • Температура вдень коливатиметься від +24 до +32 градусів залежно від регіону, з найтеплішими умовами на Півдні та Сході.
  • Швидкість вітру слабка, 3-8 м/с, з різноспрямованим рухом повітряних мас.
  • Нічні температури від +11 до +21 градуса, найпрохолодніше в Карпатах.

У суботу, 2 серпня, у більшості областей України буде без опадів. Це зумовлюватиме поле підвищеного атмосферного тиску, і лише на крайньому Заході країни очікується випадання локальних короткочасних дощів з грозою.

Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Яку погоду чекати 2 серпня?

За даними синоптиків, у більшості областей України 2 серпня буде погода без опадів. Лише на крайньому Заході країни може бути випадання локальних короткочасних дощів з грозою.

Протягом дня повітряні маси рухатимуться з різних напрямків, постійно змінюючись, а швидкість їх руху буде слабкою в межах 3 – 8 метрів за секунду.

Також будуть відрізнятися значення температури між регіонами. Уночі у більшості областей очікується +11…+16 градусів, а у денні години +24…+29 градусів.

На Півдні та Сході країни значення температури будуть вищими, там вночі повітря охолоне лише до +16…+21 градусу, а вже денні максимуми сягатимуть +32. Найсвіжіше – у Карпатах. Там вночі може бути в межах +7…+12 градусів, а вдень повітря прогріватиметься до +17…+22.

Погода на 2 серпня / Карта Укргідрометцентру

Погода в обласних центрах

  • Київ +26...+28,
  • Ужгород +26...+28,
  • Львів +26...+28,
  • Івано-Франківськ +25...+27,
  • Тернопіль +26...+28,
  • Чернівці +26...+28,
  • Хмельницький +25...+27,
  • Луцьк +26...+28,
  • Рівне +26...+28,
  • Житомир +26...+28,
  • Вінниця +26...+28,
  • Одеса +29...+31,
  • Миколаїв +30...+32,
  • Херсон +29...+31,
  • Сімферополь +29...+31,
  • Кропивницький +27...+29,
  • Черкаси +25...+27,
  • Чернігів +26...+28,
  • Суми +25...+27,
  • Полтава +26...+28,
  • Дніпро +28...+30,
  • Запоріжжя +29...+31,
  • Донецьк +29...+31,
  • Луганськ +29...+31,
  • Харків +29...+31.