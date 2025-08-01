До 29 градусів тепла та без опадів: прогноз погоди на 2 серпня
- 2 серпня в Україні переважно без опадів, лише на крайньому Заході можливі короткочасні дощі з грозою.
- Температура вдень коливатиметься від +24 до +32 градусів залежно від регіону, з найтеплішими умовами на Півдні та Сході.
- Швидкість вітру слабка, 3-8 м/с, з різноспрямованим рухом повітряних мас.
- Нічні температури від +11 до +21 градуса, найпрохолодніше в Карпатах.
У суботу, 2 серпня, у більшості областей України буде без опадів. Це зумовлюватиме поле підвищеного атмосферного тиску, і лише на крайньому Заході країни очікується випадання локальних короткочасних дощів з грозою.
Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Яку погоду чекати 2 серпня?
За даними синоптиків, у більшості областей України 2 серпня буде погода без опадів. Лише на крайньому Заході країни може бути випадання локальних короткочасних дощів з грозою.
Протягом дня повітряні маси рухатимуться з різних напрямків, постійно змінюючись, а швидкість їх руху буде слабкою в межах 3 – 8 метрів за секунду.
Також будуть відрізнятися значення температури між регіонами. Уночі у більшості областей очікується +11…+16 градусів, а у денні години +24…+29 градусів.
На Півдні та Сході країни значення температури будуть вищими, там вночі повітря охолоне лише до +16…+21 градусу, а вже денні максимуми сягатимуть +32. Найсвіжіше – у Карпатах. Там вночі може бути в межах +7…+12 градусів, а вдень повітря прогріватиметься до +17…+22.
Погода на 2 серпня / Карта Укргідрометцентру
Погода в обласних центрах
- Київ +26...+28,
- Ужгород +26...+28,
- Львів +26...+28,
- Івано-Франківськ +25...+27,
- Тернопіль +26...+28,
- Чернівці +26...+28,
- Хмельницький +25...+27,
- Луцьк +26...+28,
- Рівне +26...+28,
- Житомир +26...+28,
- Вінниця +26...+28,
- Одеса +29...+31,
- Миколаїв +30...+32,
- Херсон +29...+31,
- Сімферополь +29...+31,
- Кропивницький +27...+29,
- Черкаси +25...+27,
- Чернігів +26...+28,
- Суми +25...+27,
- Полтава +26...+28,
- Дніпро +28...+30,
- Запоріжжя +29...+31,
- Донецьк +29...+31,
- Луганськ +29...+31,
- Харків +29...+31.