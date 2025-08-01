У суботу, 2 серпня, у більшості областей України буде без опадів. Це зумовлюватиме поле підвищеного атмосферного тиску, і лише на крайньому Заході країни очікується випадання локальних короткочасних дощів з грозою.

Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Яку погоду чекати 2 серпня?

За даними синоптиків, у більшості областей України 2 серпня буде погода без опадів. Лише на крайньому Заході країни може бути випадання локальних короткочасних дощів з грозою.

Протягом дня повітряні маси рухатимуться з різних напрямків, постійно змінюючись, а швидкість їх руху буде слабкою в межах 3 – 8 метрів за секунду.

Також будуть відрізнятися значення температури між регіонами. Уночі у більшості областей очікується +11…+16 градусів, а у денні години +24…+29 градусів.

На Півдні та Сході країни значення температури будуть вищими, там вночі повітря охолоне лише до +16…+21 градусу, а вже денні максимуми сягатимуть +32. Найсвіжіше – у Карпатах. Там вночі може бути в межах +7…+12 градусів, а вдень повітря прогріватиметься до +17…+22.

Погода на 2 серпня / Карта Укргідрометцентру

Погода в обласних центрах