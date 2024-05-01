Все ще надзвичайно тепло: прогноз погоди в Україні на 2 травня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у четвер, 2 травня, продовжить радувати українців теплими й сухими деньками. Температура стабільно лишатиметься на рівні понад +20 градусів.
Опади у вигляді невеликого дощу прогнозуються лише у трьох областях. Водночас у високогірних районах існує загроза сходження лавини.
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Погода в Україні
Синоптики прогнозують, що 2 травня в Україні небо буде мінливо хмарним. У більшій частині країни опадів не очікують, лише у Сумській, Харківській та Луганській областях вдень місцями невеликий дощ.
Вітер північно-східний, на Заході країни – південно-східний. Його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі триматиметься на рівні +6...+11 градусів, вдень же позначки термометра показуватимуть +20...+25 градусів. У південній частині України температура може підійматися до +27 градусів.
Якою буде погода у Києві та області
У столиці та Київській області буде мінлива хмарність, проте опадів також не очікується.
Вітер буде північно-східним, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі підніметься до +6...+11 градусів, вдень +20...+25 градусів.
У Києві вночі повітря прогріється до +9...+11 градусів, а вдень +22...+24 градуси.
Попередження від синоптиків
Синоптики пишуть, що 1 – 2 травня очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень) на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин,
– пише Укргідрометцентр.
Метеорологи радять утриматись від походів на високогір'я.
Попередження про можливе сходження лавин / Укргідрометцентр
Якою буде погода в містах України
- Київ +22...+24
- Ужгород +22...+24
- Львів +22...+24
- Івано-Франківськ +21...+23
- Тернопіль +21...+23
- Чернівці +22...+24
- Хмельницький +21...+23
- Луцьк +22...+24
- Рівне +22...+24
- Житомир +22...+24
- Вінниця +22...+24
- Одеса +22...+24
- Миколаїв +24...+26
- Херсон +24...+26
- Сімферополь +24...+26
- Кропивницький +22...+24
- Черкаси +22...+24
- Чернігів +22...+24
- Суми +21...+23
- Полтава +22...+24
- Дніпро +22...+24
- Запоріжжя +24...+26
- Донецьк +22...+24
- Луганськ +21...+23
- Харків +22...+24
Проноз погоди в Україні на 2 травня / Укргідрометцентр