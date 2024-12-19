Невеликий дощ, туман та сніг: якою буде погода в Україні 20 грудня

Погода в Україні у п'ятницю, 20 грудня, в більшості областей України буде хмарною з проясненнями та без опадів. У Карпатах можливий сніг, а в західних областях незначний дощ.

У більшості областей зберігатиметься плюсова температура повітря. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Яка погода буде на території України

У західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях вдень можливий невеликий дощ. У Приазов'ї та Криму вночі та вранці синоптики прогнозують туман, а в Карпатах – сніг.

У західних областях спостерігатиметься південний вітер, з переходом на північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Натомість у Карпатах вночі та вранці можливі пориви вітру до 17 – 22 метрів за секунду.

Вночі температура повітря коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу. На крайньому заході та півдні країни – від 5 до 7 градусів тепла. Вдень температура повітря становитиме від 3 до 8 градусів тепла, у центральних, південних областях та Криму – від 9 до 14 градусів тепла.

Якою буде погода в українських містах

Київ +4...+6

Ужгород +3...+5

Львів +5...+7

Івано-Франківськ +4...+6

Тернопіль +5...+7

Чернівці +5...+7

Хмельницький +5...+7

Луцьк +5...+7

Рівне +5...+7

Житомир +5...+7

Вінниця +5...+7

Одеса +9...+11

Миколаїв +9...+11

Херсон +9...+11

Сімферополь +11...+13

Кропивницький +7...+9

Черкаси +6...+8

Чернігів +3...+5

Суми +4...+6

Полтава +6...+8

Дніпро +7...+9

Запоріжжя +8...+10

Донецьк +7...+9

Луганськ 5...+7

Харків 4...+6.



Погода в Україні 20 грудня / карта Укргідрометцентру