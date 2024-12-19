Невеликий дощ, туман та сніг: якою буде погода в Україні 20 грудня
Погода в Україні у п'ятницю, 20 грудня, в більшості областей України буде хмарною з проясненнями та без опадів. У Карпатах можливий сніг, а в західних областях незначний дощ.
У більшості областей зберігатиметься плюсова температура повітря. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Коли буде похолодання й чи вдарять сильні морози до -30 градусів
Яка погода буде на території України
У західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях вдень можливий невеликий дощ. У Приазов'ї та Криму вночі та вранці синоптики прогнозують туман, а в Карпатах – сніг.
У західних областях спостерігатиметься південний вітер, з переходом на північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Натомість у Карпатах вночі та вранці можливі пориви вітру до 17 – 22 метрів за секунду.
Вночі температура повітря коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу. На крайньому заході та півдні країни – від 5 до 7 градусів тепла. Вдень температура повітря становитиме від 3 до 8 градусів тепла, у центральних, південних областях та Криму – від 9 до 14 градусів тепла.
Якою буде погода в українських містах
Київ +4...+6
Ужгород +3...+5
Львів +5...+7
Івано-Франківськ +4...+6
Тернопіль +5...+7
Чернівці +5...+7
Хмельницький +5...+7
Луцьк +5...+7
Рівне +5...+7
Житомир +5...+7
Вінниця +5...+7
Одеса +9...+11
Миколаїв +9...+11
Херсон +9...+11
Сімферополь +11...+13
Кропивницький +7...+9
Черкаси +6...+8
Чернігів +3...+5
Суми +4...+6
Полтава +6...+8
Дніпро +7...+9
Запоріжжя +8...+10
Донецьк +7...+9
Луганськ 5...+7
Харків 4...+6.