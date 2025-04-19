Мінлива хмарність та короткочасні дощі: прогноз погоди в Україні на 20 квітня
- На Великдень, 20 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність, у західних областях можливі короткочасні дощі та грози.
- Температура вдень коливатиметься від +19 до +24 градусів, в Карпатах та на узбережжі морів – від +13 до +18 градусів.
- Синоптики прогнозують південно-західний і південно-східний вітер зі швидкістю до 5-10 метрів за секунду.
На Великдень, 20 квітня, погода в Україні буде хмарною. У більшості регіонів день мине без опадів.
Проте у західних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні
За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, протягом дня можлива мінлива хмарність. На заході України буде південно-західний вітер, тоді як у решті регіонів – південно-східний зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря у ніч на Великдень коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +19 до +24 градусів тепла, в Карпатах та на узбережжі морів – від +13 до +18 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +22...+24;
- Ужгород +19...+21;
- Львів +20...+22;
- Івано-Франківськ +20...+22;
- Тернопіль +20...+22;
- Чернівці +20...+22;
- Хмельницький +20...+22;
- Луцьк +20...+22;
- Рівне +20...+22;
- Житомир +21...+23;
- Вінниця +21...+23;
- Одеса +20...+22;
- Миколаїв +20...+22;
- Херсон +21...+23;
- Сімферополь +19...+21;
- Кропивницький +22...+24;
- Черкаси +21...+23;
- Чернігів +21...+23;
- Суми +21...+23;
- Полтава +20...+22;
- Дніпро +20...+22;
- Запоріжжя +20...+22;
- Донецьк +22...+24;
- Луганськ +23...+25;
- Харків +21...+23.
Зауважимо, що раніше в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні погодні умови у західних областях України. Там з 18 по 19 квітня можливі сильні дощі, грози та град.