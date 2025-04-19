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24 Канал Новини України Мінлива хмарність та короткочасні дощі: прогноз погоди в Україні на 20 квітня
19 квітня, 15:27
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Мінлива хмарність та короткочасні дощі: прогноз погоди в Україні на 20 квітня

Надія Батюк
Основні тези
  • На Великдень, 20 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність, у західних областях можливі короткочасні дощі та грози.
  • Температура вдень коливатиметься від +19 до +24 градусів, в Карпатах та на узбережжі морів – від +13 до +18 градусів.
  • Синоптики прогнозують південно-західний і південно-східний вітер зі швидкістю до 5-10 метрів за секунду.

На Великдень, 20 квітня, погода в Україні буде хмарною. У більшості регіонів день мине без опадів.

Проте у західних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, протягом дня можлива мінлива хмарність. На заході України буде південно-західний вітер, тоді як у решті регіонів – південно-східний зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря у ніч на Великдень коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +19 до +24 градусів тепла, в Карпатах та на узбережжі морів – від +13 до +18 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +22...+24;
  • Ужгород +19...+21;
  • Львів +20...+22;
  • Івано-Франківськ +20...+22;
  • Тернопіль +20...+22;
  • Чернівці +20...+22;
  • Хмельницький +20...+22;
  • Луцьк +20...+22;
  • Рівне +20...+22;
  • Житомир +21...+23;
  • Вінниця +21...+23;
  • Одеса +20...+22;
  • Миколаїв +20...+22;
  • Херсон +21...+23;
  • Сімферополь +19...+21;
  • Кропивницький +22...+24;
  • Черкаси +21...+23;
  • Чернігів +21...+23;
  • Суми +21...+23;
  • Полтава +20...+22;
  • Дніпро +20...+22;
  • Запоріжжя +20...+22;
  • Донецьк +22...+24;
  • Луганськ +23...+25;
  • Харків +21...+23.

Прогноз погоди в Україні на 20 квітня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Зауважимо, що раніше в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні погодні умови у західних областях України. Там з 18 по 19 квітня можливі сильні дощі, грози та град.