Мінлива хмарність та короткочасні дощі: прогноз погоди в Україні на 20 квітня

На Великдень, 20 квітня, погода в Україні буде хмарною. У більшості регіонів день мине без опадів.

Проте у західних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, протягом дня можлива мінлива хмарність. На заході України буде південно-західний вітер, тоді як у решті регіонів – південно-східний зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря у ніч на Великдень коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +19 до +24 градусів тепла, в Карпатах та на узбережжі морів – від +13 до +18 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +22...+24;

Ужгород +19...+21;

Львів +20...+22;

Івано-Франківськ +20...+22;

Тернопіль +20...+22;

Чернівці +20...+22;

Хмельницький +20...+22;

Луцьк +20...+22;

Рівне +20...+22;

Житомир +21...+23;

Вінниця +21...+23;

Одеса +20...+22;

Миколаїв +20...+22;

Херсон +21...+23;

Сімферополь +19...+21;

Кропивницький +22...+24;

Черкаси +21...+23;

Чернігів +21...+23;

Суми +21...+23;

Полтава +20...+22;

Дніпро +20...+22;

Запоріжжя +20...+22;

Донецьк +22...+24;

Луганськ +23...+25;

Харків +21...+23.

Прогноз погоди в Україні на 20 квітня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Зауважимо, що раніше в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні погодні умови у західних областях України. Там з 18 по 19 квітня можливі сильні дощі, грози та град.