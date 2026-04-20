Негода й надалі вируватиме: синоптики прогнозують дощі та сніг 21 квітня
У вівторок, 21 квітня, в Україні негода вируватиме й надалі. Очікується хмарна погода із проясненнями, місцями пройдуть дощі.
А у Карпатах прогнозують мокрий сніг. Про це інформує Укргідрометцентр.
Дивіться також Більшість областей знову постраждає від заморозків: Укргідрометцентр попередив про загрозу
Якою буде погода 21 квітня?
Синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями.
У нічні години на більшості територій України, окрім півночі можливі дощі, тоді як вдень опади накриють Прикарпаття, Закарпаття, а також південь та південний схід країни. Місцями дощі будуть інтенсивними.
Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, але у північних регіонах, а також Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях прогнозують заморозки 0…-3 градуси морозу. У денні години температура повітря підніметься до +7…+12, водночас у Карпатах пройде мокрий сніг, а температура впродовж доби очікується від -3 до +2 градусів.
Синоптики прогнозують вітер переважно північного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду, тоді як у південних областях можливі пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду.
Яка температура буде у великих містах?
- Київ +8...+10;
- Ужгород +9...+11;
- Львів +8...+10;
- Івано-Франківськ +8...+10;
- Тернопіль +8...+10;
- Чернівці +8...+10;
- Хмельницький +8...+10;
- Луцьк +8...+10;
- Рівне +8...+10;
- Житомир +9...+11;
- Вінниця +9...+11;
- Одеса +11...+13;
- Миколаїв +11...+13;
- Херсон +11...+13;
- Сімферополь +11...+13;
- Кропивницький +9...+11;
- Черкаси +9...+11;
- Чернігів +8...+10;
- Суми +7...+9;
- Полтава +8...+10;
- Дніпро +9...+11;
- Запоріжжя +11...+13;
- Донецьк +5...+7;
- Луганськ +7...+9;
- Харків +7...+9.
Погода в Україні 21 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Коли чекати прояснень та тепла?
За даними українського синоптика Ігоря Кібальчича, до кінця тижня, 26 квітня на території України очікуються дощі та тумани. Вночі у західних областях очікуються заморозки до -3 градусів, тоді як на Лівобережжі температура повітря сягатиме 18 градусів тепла.
Водночас синоптики прогнозують, що влітку цього року температура значно перевищуватиме кліматичну норму. Це пов'язано із глобальними кліматичними процесами.