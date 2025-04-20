Теплий та сонячний понеділок в Україні: прогноз погоди на 21 квітня

Погода в Україні в понеділок, 21 квітня, буде теплою в усіх областях. Синоптики обіцяють українцям сонце на небі та легкий вітер.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 21 квітня

За інформацією синоптиків, понеділок в Україні мине без опадів. Короткочасні дощі з грозою очікуються лише місцями на Півдні. На всій території цього дня буде мінлива хмарність.

Напрямки вітру, ймовірно, будуть змінюватися, він сягатиме 3 – 8 метрів за секунду.

Уночі температура повітря складатиме від 8 до 13 градусів тепла. Вдень стовпчики термометра піднімуться до 21 – 26 градусів тепла. У Карпатах та на узбережжі морів прогнозується +15...+20 градусів за Цельсієм.

Протягом доби 21 квiтня на ділянці річки Прут Чернівці – держкордон підвищуватиметься рівень води у зв’язку з випадінням значних опадів в гірській частині. Синоптики кажуть, що паводки не нестимуть загрози. Також підвищення рівня води на 0,5 – 1 міліметр очікується на річці Дністер на напрямку Нижнів – Заліщики.

Також Укргідрометцентр попереджає, що в понеділок у північних, центральних та Харківській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в обласних центрах

Київ +24...+26;

Ужгород +22...+24;

Львів +22...+24;

Івано-Франківськ +22...+24;

Тернопіль +22...+24;

Чернівці +22...+24;

Хмельницький +23...+25;

Луцьк +22...+24;

Рівне +25...+25;

Житомир +23...+25;

Вінниця +23...+25;

Одеса +23...+24

Миколаїв +23...+25;

Херсон +23...+25;

Сімферополь +17...+19;

Кропивницький +23...+25;

Черкаси +23...+25;

Чернігів +23...+25;

Суми +23...+25;

Полтава +23...+25;

Дніпро +23...+25;

Запоріжжя +20...+22;

Донецьк +21...+23;

Луганськ +22...+24;

Харків +23...+25.



Прогноз погоди на 21 квітня / Карта Укргідрометцентру