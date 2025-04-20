Теплий та сонячний понеділок в Україні: прогноз погоди на 21 квітня
- 21 квітня в Україні очікується тепла та сонячна погода з температурою від 21 до 26 градусів тепла вдень, без опадів, окрім можливих короткочасних дощів на Півдні.
- На річках Прут і Дністер очікується підвищення рівня води, проте паводки не нестимуть загрози; в північних, центральних та Харківській областях прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в Україні в понеділок, 21 квітня, буде теплою в усіх областях. Синоптики обіцяють українцям сонце на небі та легкий вітер.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 21 квітня
За інформацією синоптиків, понеділок в Україні мине без опадів. Короткочасні дощі з грозою очікуються лише місцями на Півдні. На всій території цього дня буде мінлива хмарність.
Напрямки вітру, ймовірно, будуть змінюватися, він сягатиме 3 – 8 метрів за секунду.
Уночі температура повітря складатиме від 8 до 13 градусів тепла. Вдень стовпчики термометра піднімуться до 21 – 26 градусів тепла. У Карпатах та на узбережжі морів прогнозується +15...+20 градусів за Цельсієм.
Протягом доби 21 квiтня на ділянці річки Прут Чернівці – держкордон підвищуватиметься рівень води у зв’язку з випадінням значних опадів в гірській частині. Синоптики кажуть, що паводки не нестимуть загрози. Також підвищення рівня води на 0,5 – 1 міліметр очікується на річці Дністер на напрямку Нижнів – Заліщики.
Також Укргідрометцентр попереджає, що в понеділок у північних, центральних та Харківській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в обласних центрах
- Київ +24...+26;
- Ужгород +22...+24;
- Львів +22...+24;
- Івано-Франківськ +22...+24;
- Тернопіль +22...+24;
- Чернівці +22...+24;
- Хмельницький +23...+25;
- Луцьк +22...+24;
- Рівне +25...+25;
- Житомир +23...+25;
- Вінниця +23...+25;
- Одеса +23...+24
- Миколаїв +23...+25;
- Херсон +23...+25;
- Сімферополь +17...+19;
- Кропивницький +23...+25;
- Черкаси +23...+25;
- Чернігів +23...+25;
- Суми +23...+25;
- Полтава +23...+25;
- Дніпро +23...+25;
- Запоріжжя +20...+22;
- Донецьк +21...+23;
- Луганськ +22...+24;
- Харків +23...+25.