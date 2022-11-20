Неприємний мокрий сніг та місцями ожеледь: прогноз погоди на 21 листопада

Погода в понеділок, 21 листопада, буде хмарною та у деяких регіонах падатиме сніг. Без опадів буди лише на Заході та Південному Сході нашої держави.

Сніг та морози застали українців цьогоріч досить рано – ледь в не в середині листопада. Початок тижня обіцяє бути холодним та зі значними опадами у вигляді мокрого снігу, хоча для жителів Сходу та Півдня ситуація не буде критичною.

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Якою буде погода в різних регіонах

Найхолодніше буде на Півночі Україна – температура коливатиметься від 3 до 5 градусів морозу. Не краща ситуація на Заході, хоча холод буде менш відчутний – вдень синоптики обіцяють від 2 до 3 градусів мінусової температури.

У Центральних областях місцями навіть будуть плюсові позначки, хоча падатиме мокрий Сніг. У Києві вдень буде близько 0 градусів за Цельсієм та значні налипання мокрих опадів.

На Півдні та Сході температура може досягати + 15 градусів вдень, хоча сподіватися на відсутність мокрого снігу не варто. Найтепліше – у Криму.

Погода в містах

Ужгород – +5...+7

Львів – -3...-1

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – -2...-0

Вінниця – +2...+4

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +18...+20

Кропивницький – +7...+9

Черкаси – +3...+5

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – +5...+7

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +8...+10

Харків – +7...+9

Київ – -1...+1



Прогноз погоди на 21 листопада / Карта Укргідрометцентру