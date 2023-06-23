Частину України накриють грози, град і шквали: прогноз погоди на 24 червня

Погода в Україні у суботу, 24 червня, буде нестійкою. У багатьох регіонах дощитиме, а у певних областях залишиться спека.

У суботу очікуються опади майже по всій території України. Водночас далеко не в усіх регіонах спаде спека.

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Де в Україні сильно дощитиме 24 червня

Вночі на Заході помірно дощитиме. На решті територій України нічній час пройде без опадів. Нічна температура становитиме +15…+20.

Вдень на Заході очікуються значні дощі з грозами. Також там можливий град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. А ще у більшості західних областей спаде спека. Стовпчики термометрів показуватимуть від 19 до 24 градусів тепла.

На Півночі, Центрі та Сході вдень можливі короткочасні дощі. Також ймовірні грози. На Півдні день, згідно з прогнозами синоптиків, пройде без опадів. У південних областях буде мінлива хмарність. У північних, центральних, східних та південних областях на вихідних буде спекотно. Денна температура у цих регіонах становитиме +27…+32. Вітер очікується західний та південно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура в обласних центрах 24 червня

Київ – +28...+30

Ужгород – +22...+24

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +23...+25

Рівне – +21...+23

Житомир – +27...+29

Вінниця – +29...+31

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +31...+33

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +29...+31

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +27...+29

Харків – +28...+30

Прогноз погоди на 24 червня / Фото Укргідрометцентру