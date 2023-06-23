Частину України накриють грози, град і шквали: прогноз погоди на 24 червня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у суботу, 24 червня, буде нестійкою. У багатьох регіонах дощитиме, а у певних областях залишиться спека.
У суботу очікуються опади майже по всій території України. Водночас далеко не в усіх регіонах спаде спека.
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Де в Україні сильно дощитиме 24 червня
Вночі на Заході помірно дощитиме. На решті територій України нічній час пройде без опадів. Нічна температура становитиме +15…+20.
Вдень на Заході очікуються значні дощі з грозами. Також там можливий град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. А ще у більшості західних областей спаде спека. Стовпчики термометрів показуватимуть від 19 до 24 градусів тепла.
На Півночі, Центрі та Сході вдень можливі короткочасні дощі. Також ймовірні грози. На Півдні день, згідно з прогнозами синоптиків, пройде без опадів. У південних областях буде мінлива хмарність. У північних, центральних, східних та південних областях на вихідних буде спекотно. Денна температура у цих регіонах становитиме +27…+32. Вітер очікується західний та південно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура в обласних центрах 24 червня
- Київ – +28...+30
- Ужгород – +22...+24
- Львів – +22...+24
- Івано-Франківськ – +21...+23
- Тернопіль – +22...+24
- Чернівці – +22...+24
- Хмельницький – +22...+24
- Луцьк – +23...+25
- Рівне – +21...+23
- Житомир – +27...+29
- Вінниця – +29...+31
- Одеса – +29...+31
- Миколаїв – +28...+30
- Херсон – +28...+30
- Сімферополь – +28...+30
- Кропивницький – +31...+33
- Черкаси – +29...+31
- Чернігів – +26...+28
- Суми – +26...+28
- Полтава – +29...+31
- Дніпро – +29...+31
- Запоріжжя – +29...+31
- Донецьк – +28...+30
- Луганськ – +27...+29
- Харків – +28...+30