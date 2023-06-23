Частину України накриють грози, град і шквали: прогноз погоди на 24 червня

23 червня 2023, 14:51
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у суботу, 24 червня, буде нестійкою. У багатьох регіонах дощитиме, а у певних областях залишиться спека.

У суботу очікуються опади майже по всій території України. Водночас далеко не в усіх регіонах спаде спека.

До теми Будуть зливи та грози: Україну накриє негода, коли посиляться дощі

Де в Україні сильно дощитиме 24 червня

Вночі на Заході помірно дощитиме. На решті територій України нічній час пройде без опадів. Нічна температура становитиме +15…+20.

Вдень на Заході очікуються значні дощі з грозами. Також там можливий град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. А ще у більшості західних областей спаде спека. Стовпчики термометрів показуватимуть від 19 до 24 градусів тепла.

На Півночі, Центрі та Сході вдень можливі короткочасні дощі. Також ймовірні грози. На Півдні день, згідно з прогнозами синоптиків, пройде без опадів. У південних областях буде мінлива хмарність. У північних, центральних, східних та південних областях на вихідних буде спекотно. Денна температура у цих регіонах становитиме +27…+32. Вітер очікується західний та південно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура в обласних центрах 24 червня

  • Київ – +28...+30
  • Ужгород – +22...+24
  • Львів – +22...+24
  • Івано-Франківськ – +21...+23
  • Тернопіль – +22...+24
  • Чернівці – +22...+24
  • Хмельницький – +22...+24
  • Луцьк – +23...+25
  • Рівне – +21...+23
  • Житомир – +27...+29
  • Вінниця – +29...+31
  • Одеса – +29...+31
  • Миколаїв – +28...+30
  • Херсон – +28...+30
  • Сімферополь – +28...+30
  • Кропивницький – +31...+33
  • Черкаси – +29...+31
  • Чернігів – +26...+28
  • Суми – +26...+28
  • Полтава – +29...+31
  • Дніпро – +29...+31
  • Запоріжжя – +29...+31
  • Донецьк – +28...+30
  • Луганськ – +27...+29
  • Харків – +28...+30

Прогноз погоди на 24 червня / Фото Укргідрометцентру

Автор: Петро Залива