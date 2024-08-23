Без дощів на День Незалежності: прогноз погоди в Україні на 24 серпня

23 серпня 2024, 14:32
Читать новость на русском
Автор: Дмитро Усик

Джерело:

Укргідрометцентр

У суботу, 24 серпня, погода в Україні буде хмарною, проте переважно без опадів. Надворі буде дещо спекотно, але температура не дошкулятиме аж надто сильно.

Жителям лише двох областей варто мати з собою парасольку на День Незалежності. Яких саме регіонів це стосується, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Знову сильна спека: яка буде погода на вихідних, чи чекати дощів

Погода по Україні

Синоптики прогнозують, що 24 серпня по Україні буде невелика хмарність. Опадів переважно не буде, лише у Донецькій та Запорізькій областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північний, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура у західних, північних, більшості центральних областей вночі знизиться до +11...+16, а вдень сягатиме +26...+31; на решті території вночі очікується +17...+22, вдень повітря прогріється до +29...+34.

Погода в обласних центрах

  • Київ +26...+28
  • Ужгород +28...+30
  • Львів +28...+30
  • Івано-Франківськ +27...+29
  • Тернопіль +28...+30
  • Чернівці +28...+30
  • Хмельницький +27...+29
  • Луцьк +27...+29
  • Рівне +27...+29
  • Житомир +27...+29
  • Вінниця +27...+29
  • Одеса +29...+31
  • Миколаїв +31...+33
  • Херсон +31...+33
  • Сімферополь +31...+33
  • Кропивницький +29...+31
  • Черкаси +27...+29
  • Чернігів +25...+27
  • Суми +27...+29
  • Полтава +30...+32
  • Дніпро +31...+33
  • Запоріжжя +31...+33
  • Донецьк +32...+34
  • Луганськ +31...+33
  • Харків +31...+33

Погода в Україні на 24 серпня / Карта "Укргідрометцентру"