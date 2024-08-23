Без дощів на День Незалежності: прогноз погоди в Україні на 24 серпня

У суботу, 24 серпня, погода в Україні буде хмарною, проте переважно без опадів. Надворі буде дещо спекотно, але температура не дошкулятиме аж надто сильно.

Жителям лише двох областей варто мати з собою парасольку на День Незалежності. Яких саме регіонів це стосується, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Знову сильна спека: яка буде погода на вихідних, чи чекати дощів

Погода по Україні

Синоптики прогнозують, що 24 серпня по Україні буде невелика хмарність. Опадів переважно не буде, лише у Донецькій та Запорізькій областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північний, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура у західних, північних, більшості центральних областей вночі знизиться до +11...+16, а вдень сягатиме +26...+31; на решті території вночі очікується +17...+22, вдень повітря прогріється до +29...+34.

Погода в обласних центрах

Київ +26...+28

Ужгород +28...+30

Львів +28...+30

Івано-Франківськ +27...+29

Тернопіль +28...+30

Чернівці +28...+30

Хмельницький +27...+29

Луцьк +27...+29

Рівне +27...+29

Житомир +27...+29

Вінниця +27...+29

Одеса +29...+31

Миколаїв +31...+33

Херсон +31...+33

Сімферополь +31...+33

Кропивницький +29...+31

Черкаси +27...+29

Чернігів +25...+27

Суми +27...+29

Полтава +30...+32

Дніпро +31...+33

Запоріжжя +31...+33

Донецьк +32...+34

Луганськ +31...+33

Харків +31...+33

Погода в Україні на 24 серпня / Карта "Укргідрометцентру"