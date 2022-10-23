Ранкові тумани на Заході, нічні дощі на Сході: прогноз погоди на 24 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в понеділок 24 жовтня не буде багатою на сюрпризи. У більшості регіонів день буде сухим і сонячним та мине без опадів.
Температура повітря вдень здебільшого коливатиметься у межах +11...+19 градусів. Синоптики не прогнозують істотних опадів.
Цікаво Третій місяць осені вже на підході: чи чекати українцям на сильне похолодання
Погода в регіонах
Найтепліше вдень 24 жовтня буде на Заході та на Півдні – повітря розігріється до +16...+19 градусів. Водночас у західних областях уранці можливий туман, тому варто бути обережними, особливо водіям.
Найпрохолодніше буде на Сумщині та на Харківщині – вдень температура повітря підніметься до +11 градусів. Крім того, уночі в східних областях можливі дощі.
У Києві день мине без істотних опадів, однак буде хмарно. Температура повітря становитиме від +10 до +14 градусів.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що день 24 жовтня буде вологим, але без дощу. Водночас температура повітря буде доволі комфортною, особливо з урахуванням того, що на вулиці вже майже кінець жовтня.
24 жовтня в Україні буде хоч і вогко, проте без істотних опадів. Лише найближчої ночі пройдуть дощі в східних областях. Але вже завтра вдень – скрізь без особливих опадів,
– відзначила Діденко.
Водночас синоптикиня відзначила, що вже з наступного дня в Україну повернуться дощі. Щоправда, сильного похолодання поки очікувати не варто.
Прогноз погоди в містах
Ужгород – +11...+17
Львів – +10...+18
Івано-Франківськ – +7...+19
Тернопіль – +8...+16
Чернівці – +6...+18
Хмельницький – +8...+16
Луцьк – +8...+15
Рівне – +9...+16
Житомир – +9...+15
Вінниця – +8...+16
Одеса – +9...+18
Миколаїв – +11...+18
Херсон – +10...+18
Сімферополь – +8...+13
Кропивницький – +9...+16
Черкаси – +10...+14;
Чернігів – +8...+13
Суми – +7...+11
Полтава – +9...+14
Дніпро – +9...+13
Запоріжжя – +9...+14
Донецьк – +7...+12
Луганськ – +8...+12
Харків – +7...+11
Київ – +10...+14