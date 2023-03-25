Дощі та періодичні грози: якою буде погода в Україні 26 березня

25 березня 2023, 15:05
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Джерело:

Укргідрометцентр

Неділя буде в Україні досить теплою. Проте разом з тим у більшості областях без парасольки з дому краще не виходити.

26 березня вітер в Україні буде поривчастий, південно-західний – 5 – 12 метрів на секунду. А у Карпатах з голів взагалі може позривати капелюшки – місцями там очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

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Якою буде погода у неділю 

На більшій частині території країни пройдуть дощі, подекуди з грозами. Найбільші опади очікуються на Заході та на Півночі. У Карпатах може випасти дощ з переходом в сніг.

Температура вночі по Україні в середньому становитиме 4 – 10 градусів тепла, вдень 13 – 18 градусів.

Погода в найбільших містах України

  • Київ – +11...+13
  • Ужгород – +11...+13
  • Львів – +10...+12
  • Івано-Франківськ – +10...+12
  • Тернопіль – +10...+12
  • Чернівці – +11...+13
  • Хмельницький – +11...+13
  • Луцьк – +10...+12
  • Рівне – +10...+12
  • Житомир – +10...+12
  • Вінниця – +13...+15
  • Одеса – +12...+14
  • Миколаїв – +12...+14
  • Херсон – +11...+13
  • Сімферополь – +13...+15
  • Кропивницький – +12...+14
  • Черкаси – +13...+15
  • Чернігів – +12...+14
  • Суми – +10...+12
  • Полтава – +11...+13
  • Дніпро – +12...+14
  • Запоріжжя – +13...+15
  • Донецьк – +15...+17
  • Луганськ – +16...+18
  • Харків – +15...+17

Автор: Анастасія Кушпіт