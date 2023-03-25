Дощі та періодичні грози: якою буде погода в Україні 26 березня

Неділя буде в Україні досить теплою. Проте разом з тим у більшості областях без парасольки з дому краще не виходити.

26 березня вітер в Україні буде поривчастий, південно-західний – 5 – 12 метрів на секунду. А у Карпатах з голів взагалі може позривати капелюшки – місцями там очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

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Якою буде погода у неділю

На більшій частині території країни пройдуть дощі, подекуди з грозами. Найбільші опади очікуються на Заході та на Півночі. У Карпатах може випасти дощ з переходом в сніг.

Температура вночі по Україні в середньому становитиме 4 – 10 градусів тепла, вдень 13 – 18 градусів.

Погода в найбільших містах України