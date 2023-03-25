Дощі та періодичні грози: якою буде погода в Україні 26 березня
25 березня 2023, 15:05Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
Неділя буде в Україні досить теплою. Проте разом з тим у більшості областях без парасольки з дому краще не виходити.
26 березня вітер в Україні буде поривчастий, південно-західний – 5 – 12 метрів на секунду. А у Карпатах з голів взагалі може позривати капелюшки – місцями там очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
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Якою буде погода у неділю
На більшій частині території країни пройдуть дощі, подекуди з грозами. Найбільші опади очікуються на Заході та на Півночі. У Карпатах може випасти дощ з переходом в сніг.
Температура вночі по Україні в середньому становитиме 4 – 10 градусів тепла, вдень 13 – 18 градусів.
Погода в найбільших містах України
- Київ – +11...+13
- Ужгород – +11...+13
- Львів – +10...+12
- Івано-Франківськ – +10...+12
- Тернопіль – +10...+12
- Чернівці – +11...+13
- Хмельницький – +11...+13
- Луцьк – +10...+12
- Рівне – +10...+12
- Житомир – +10...+12
- Вінниця – +13...+15
- Одеса – +12...+14
- Миколаїв – +12...+14
- Херсон – +11...+13
- Сімферополь – +13...+15
- Кропивницький – +12...+14
- Черкаси – +13...+15
- Чернігів – +12...+14
- Суми – +10...+12
- Полтава – +11...+13
- Дніпро – +12...+14
- Запоріжжя – +13...+15
- Донецьк – +15...+17
- Луганськ – +16...+18
- Харків – +15...+17