В одному з регіонів України температура повітря опустилася до -10 градусів

У понеділок, 27 квітня, в більшості областей України панує холодна і суха погода. Температура повітря вдень нижча, ніж в попередні дні.

Синоптики попереджали, що на початку тижня зниження температурних показників стане більш відчутним.

Де в Україні температура впала до мінус 10 градусів?

Так, у Карпатах влупив несподівано сильний мороз. Про це повідомили "Гірські рятувальники".

За даними організації, 27 квітня станом на 08:00 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становила 10 градусів морозу. Водночас небо було ясним, а вітер не швидким, усього – 5 метрів за секунду.

Для порівняння, зауважимо, що напередодні температура повітря на цій горі становила 1 градус морозу, а два дні тому 3 градуси морозу.

Довідка: Гора Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) розташована в масиві Чорногора на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Це одна з найвищих вершин Україна – її висота 2028 метрів.

Нагадаємо, що 27 квітня в Україні, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Вночі 28 квітня в повітрі заморозки становитимуть 0 – 3 градусів, а на півдні на поверхні ґрунту заморозки будуть 0 – 5 градусів.

Яку погоду очікувати в Україні до кінця місяця?

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, 28 квітня на більшій частині території країни буде малохмарно та без опадів. Лише вдень на Лівобережжі можливий слабкий дощ із льодяною крупою. Вдень температура повітря становитиме від 10 до 16 градусів тепла.

29 квітня вдень у більшості областей України, крім західних регіонів, пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, а на півночі – з мокрим снігом. Температура повітря підвищиться до 8 – 16 градусів тепла.

30 квітня вдень у більшості областей, крім заходу країни, очікуються короткочасні дощі, місцями можлива гроза та дрібний град. Температура повітря становитиме від 10 до 15 градусів тепла.