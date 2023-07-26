Дощі та грози майже по всій країні: якою буде погода в Україні 27 липня

26 липня 2023, 14:29
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Джерело:

Укргідрометцентр

У четвер, 27 липня, в Україні очікується хмарна погода. Місцями прогнозують дощі та грози.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Очікується І рівень небезпечності – жовтий.

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Якою буде погода 27 липня

В Україні, крім південного сходу, прогнозують дощі, грози, місцями шквали 15 – 20 метрів за секунду.

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській областях, а також у більшості західних областей будуть значні дощі.

Вітер переважно південно-східний (у західних та північних областях – північно-західний), 7 – 12 метрів за секунду.

Температура в західних областях вночі 10 – 15 градусів, вдень 14 – 19 градусів. У східних та південно-східних областях вночі буде 20 – 25 градусів, вдень 31 – 36 градусів.

На решті території вночі прогнозують 15 – 20 градусів, вдень 21 – 26 градусів.

Погода у найбільших містах 27 липня

  • Київ – +20...+22
  • Ужгород – +18...+20
  • Львів – +16...+20
  • Івано-Франківськ – +16...+18
  • Тернопіль – +16...+18
  • Чернівці – +16...+18
  • Хмельницький – +15...+17
  • Луцьк – +15...+17
  • Рівне – +16...+18
  • Житомир – +21...+23
  • Вінниця – +21...+23
  • Одеса – +29...+31
  • Миколаїв – +29...+31
  • Херсон – +32...+34
  • Сімферополь – +33...+35
  • Кропивницький – +24...+26
  • Черкаси – +22...+24
  • Чернігів – +23...+25
  • Суми – +25...+27
  • Полтава – +25...+27
  • Дніпро – +26...+28
  • Запоріжжя – +32...+34
  • Донецьк – +33...+35
  • Луганськ – +32...+34
  • Харків – +33...+35


Погода в Україні 27 липня / Карта

Окрім цього, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Так, 27 липня, крім південного сходу, будуть грози, місцями шквали 15 – 20 метрів за секунду.

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській областях, а також у більшості західних областей очікуються значні дощі. Водночас буде І рівень небезпечності – жовтий.


Метеорологічні явища в Україні / Карта

Автор: Софія Ропан