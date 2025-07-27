В частині України – грози, град і шквали, в іншій – сильна спека: прогноз погоди на 27 липня
Прогноз погоди в Україні на неділю, 27 липня, обіцяє принести у деякі області опади у вигляді грози, граду та шквалів вітру. В іншій частині країни опадів не прогнозують.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
До теми Сильні зливи, грози, град і шквали: в яких областях вируватиме негода найближчими днями
Якою буде погода в Україні 27 липня?
Погода в Україні буде переважно хмарною з проясненнями. У західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській (вдень), місцями в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській очікуються помірні, на заході – місцями значні дощі з грозами.
Вдень в окремих районах подекуди можливі град і шквали вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду. На решті території – без опадів.
Загалом вітер по країні прогнозують північно-східний, у західних регіонах вдень із переходом на південний, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
Температура повітря вночі становитиме +17 – +22 градуси. Вдень – +25 – +30 градусів, а у західних областях – +21 – +26 градусів.
На півдні та південному сході вночі стовпчики термометра можуть показувати від +20 до +25 градусів, а вдень – +29 – +34 градуси. Місцями синоптики прогнозують сильну спеку з температурою від +35 до +38 градусів.
У Києві 27 липня буде хмарно з проясненнями, місцями можливий короткочасний дощ. Температура вночі становитиме +20 – +22 градуси, а вдень – +27 – +29 градусів.
Яку температуру прогнозують в обласних центрах?
- Київ +27...+29
- Ужгород +23...+25
- Львів +23...+25
- Івано-Франківськ +23...+25
- Тернопіль +23...+25
- Чернівці +25...+27
- Хмельницький +24...+26
- Луцьк +23...+25
- Рівне +23...+25
- Житомир +25...+27
- Вінниця +28...+30
- Одеса +35...+37
- Миколаїв +35...+37
- Херсон +35...+37
- Сімферополь +35...+37
- Кропивницький +31...+33
- Черкаси +28...+30
- Чернігів +27...+29
- Суми +27...+29
- Полтава +28...+30
- Дніпро +33...+35
- Запоріжжя +33...+35
- Донецьк +30...+32
- Луганськ +28...+30
- Харків +31...+33
Прогноз погоди в Україні на 27 липня / Карта Укргідрометцентру