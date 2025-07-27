В частині України – грози, град і шквали, в іншій – сильна спека: прогноз погоди на 27 липня

Прогноз погоди в Україні на неділю, 27 липня, обіцяє принести у деякі області опади у вигляді грози, граду та шквалів вітру. В іншій частині країни опадів не прогнозують.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Сильні зливи, грози, град і шквали: в яких областях вируватиме негода найближчими днями

Якою буде погода в Україні 27 липня?

Погода в Україні буде переважно хмарною з проясненнями. У західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській (вдень), місцями в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській очікуються помірні, на заході – місцями значні дощі з грозами.

Вдень в окремих районах подекуди можливі град і шквали вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду. На решті території – без опадів.

Загалом вітер по країні прогнозують північно-східний, у західних регіонах вдень із переходом на південний, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі становитиме +17 – +22 градуси. Вдень – +25 – +30 градусів, а у західних областях – +21 – +26 градусів.

На півдні та південному сході вночі стовпчики термометра можуть показувати від +20 до +25 градусів, а вдень – +29 – +34 градуси. Місцями синоптики прогнозують сильну спеку з температурою від +35 до +38 градусів.

У Києві 27 липня буде хмарно з проясненнями, місцями можливий короткочасний дощ. Температура вночі становитиме +20 – +22 градуси, а вдень – +27 – +29 градусів.

Яку температуру прогнозують в обласних центрах?

Київ +27...+29

Ужгород +23...+25

Львів +23...+25

Івано-Франківськ +23...+25

Тернопіль +23...+25

Чернівці +25...+27

Хмельницький +24...+26

Луцьк +23...+25

Рівне +23...+25

Житомир +25...+27

Вінниця +28...+30

Одеса +35...+37

Миколаїв +35...+37

Херсон +35...+37

Сімферополь +35...+37

Кропивницький +31...+33

Черкаси +28...+30

Чернігів +27...+29

Суми +27...+29

Полтава +28...+30

Дніпро +33...+35

Запоріжжя +33...+35

Донецьк +30...+32

Луганськ +28...+30

Харків +31...+33



Прогноз погоди в Україні на 27 липня / Карта Укргідрометцентру