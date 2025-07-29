Сильні дощі, грози, град, шквали: на які області знову суне негода

Погіршення погодних умов прогнозують до кінця дня 28 липня, а також 29 липня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на обласні гідрометцентри.

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Гідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області.

До кінця дня 28 липня значний дощ, гроза, по області в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. I рівень небезпечності, жовтий,

– написали синоптики.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

У понеділок грози, шквали 15 – 20 метрів за секунду та град діаметром 6 – 19 міліметрів прогнозують також й на Львівщині.

Короткочасний дощ та можливі грози також цього дня прогнозують на Чернігівщині. Вітер – 7 – 12 метрів за секунду.

️Тим часом до кінця 28 липня сильний вітер також вируватиме на Херсонщині. Його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Де вируватиме негода 29 липня?

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 29 липня оголошено по Рівненщині.

Впродовж вівторка там очікуються грози, місцями шквали 15 – 20 метрів за секунду, вдень – значний дощ та подекуди град.

Оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий.

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Цього дня помірний дощ та місцями грози будуть на Прикарпатті. Вітер – 7 – 12 метрів за секунду.

Погодні умови на Житомирщині будуть такі ж, але, окрім того, прогнозують град по області та місцями пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища також дали й по Вінницькій, Одеській та Кіровоградській областях. Там очікується значний дощ (15 – 49 міліметрів), гроза, пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду, вдень місцями град (6 – 19 міліметрів).

Така ж ситуація 29 липня буде й на Черкащині, але там шквали прогнозують аж до 22 метрів за секунду.