В Україні 28 – 30 листопада суттєво похолодає, а в Карпатах температура впаде до 18 градусів морозу. На південному заході пройдуть снігопади з ожеледицею, після чого опади вщухнуть по всій країні.

Докладніше про погоду на найближчі дні розповіли в Укргідрометцентрі.

Чого очікувати від погоди наприкінці листопада?

28 листопада південно-західні регіони накриє сніг, подекуди мокрий, а в нічні години місцями випадуть значні опади. Також синоптики попереджають про налипання мокрого снігу, тоді як на крайньому півдні держави очікується звичайний дощ.

Пориви північно-східного вітру досягатимуть швидкості від 5 до 12 метрів за секунду. Температурні показники вночі знизяться до 3 – 10 градусів морозу, а в денні години коливатимуться від нуля до 6 градусів морозу.

Найтепліше буде на Закарпатті та крайньому півдні, де 28 листопада впродовж доби стовпчики термометрів покажуть 0 – 5 градусів тепла.

Проте вже 29 та 30 листопада опади по всій території країни повністю припиняться, а морозна погода закріпиться в більшості областей.

Водіїв та пішоходів попереджають про необхідність дотримуватися підвищеної обережності через утворення ожеледиці на автошляхах південно-західної частини країни.

Загалом в Україні поступово встановлюється зимова погода: снігопади поширюються на нові регіони, а в деяких областях уже утворився сніговий покрив. У соцмережах публікують фото та відео засніжених вулиць і мальовничих краєвидів, які свідчать про прихід зими в різні куточки країни.