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24 Канал Новини України Потепління до +20, сонячно і практично без дощів: погода на 28 березня
27 березня, 15:20
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Потепління до +20, сонячно і практично без дощів: погода на 28 березня

Дмитро Усик
Основні тези
  • 28 березня в Україні очікується тепла погода з температурою до +20, невеликий дощ можливий лише на південному сході.
  • Температура коливатиметься від +11 до +20 вдень, вночі від 0 до +9, вітер північно-східний, східний 3-8 м/с.
  • Туман можливий вночі та вранці у західних і північних областях, переважно без опадів на більшій частині території країни.

У п'ятницю, 28 березня, в Україні пануватиме весняна та тепла погода. В кількох областях очікують невеликий дощ, проте переважно тривожитися через опади не варто.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

За данними синоптиків, погоду більшості областей визначатиме поле дещо підвищеного атмосферного тиску. Лише на південному сході, вночі і на півдні країни впливатиме атмосферний фронт. Там очікують невеликі дощі, на решті ж територій без опадів.

Вночі та вранці у західних і більшості північних областей місцями туман. Вітер північно-східний, східний, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі триматиметься на рівні 0...+5, на півдні країни до +9; вдень позначки термометра покажуть +11...+16, на Закарпатті, у південних областях та в Криму до потепління до +20.

Якою буде температура по областях

  • Київ +14...+16
  • Ужгород +17...+19
  • Львів +14...+16
  • Івано-Франківськ +14...+16
  • Тернопіль +14...+16
  • Чернівці +15...+17
  • Хмельницький +13...+15
  • Луцьк +13...+15
  • Рівне +13...+15
  • Житомир +13...+15
  • Вінниця +15...+17
  • Одеса +17...+19
  • Миколаїв +17...+19
  • Херсон +17...+19
  • Сімферополь +17...+19
  • Кропивницький +15...+17
  • Черкаси +15...+17
  • Чернігів +12...+14
  • Суми +13...+15
  • Полтава +14...+16
  • Дніпро +15...+17
  • Запоріжжя +17...+19
  • Донецьк +15...+17
  • Луганськ +14...+16
  • Харків +14...+16

Прогноз погоди в Україні на 28 березня / Карта Укргідрометцентру