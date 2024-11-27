У половину областей суне негода: де й коли погіршиться погода

В Україні оголосили жовтий рівень небезпечності через туман. Синоптики попереджають про складні погодні умови.

Про це 24 Канал з посиланням на Український гідрометцентр. За даними синоптиків, багато областей накриє густий туман.

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Синоптики попереджають про складні погодні умови

Вночі та вранці 28 листопада у західних, північних та Вінницькій областях прогнозують густий туман. Видимість може знизитися до 200 – 500 метрів.

Синоптики попереджають, що 28 листопада в Україні пануватиме переважно хмарна та волога погода. У західних регіонах очікуються дощі, спричинені атмосферним фронтом, який рухається разом із циклоном над територією Польщі.

У нічний час температура повітря становитиме від 0 до -4 градусів, на Заході – близько нуля. Удень термометри покажуть +1 – +4 градуси, а на Півдні та Заході – до +8 градусів.

У Києві 28 листопада значних опадів не передбачається, але через туман видимість впаде до 300 – 500 метрів. Увечері синоптики прогнозують посилення вітру.