Буде хмарно, з дощами та мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на 28 листопада
Погода в четвер, 28 листопада в Україні буде хмарною та з проясненнями. У деяких регіонах очікується помірний дощ та мокрий сніг.
У північних областях можливий туман. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 28 листопада
Вночі на північному сході країни місцями випаде невеликий сніг. Удень в західних областях прогнозують помірний дощ. Водночас у Карпатах випаде дощ з мокрим снігом. В інших регіонах день пройде без опадів.
Вночі та вранці в західних, північних та Вінницькій областях прогнозують туман. Вітер буде північно-західним з переходом на південно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від +2 градусів тепла до -3 градусів морозу. Вдень – від -1 градуса морозу до +4 градусів тепла. На крайньому заході України, півдні Одещини та в Криму температура повітря коливатиметься від +5 градусів до +10 градусів тепла.
Якою буде погода на Київщині
Погода на Київщині буде хмарною та з проясненнями. Проте без опадів. Вночі та вранці можливий туман. Вітер буде північно-західним з переходом на південно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура по області вночі коливатиметься від 0 до -3 градусів морозу, вдень – від 0 до +3 градусів тепла. У Києві вночі температура буде від 0 до -2 градусів морозу, вдень – від 0 до +2 градусів тепла.
На 28 листопада у Києві та області також оголошено жовтий рівень небезпеки через туман. Видимість становитиме від 200 до 500 метрів.
Якою буде температура в українських містах
- Київ 0 – +2
- Ужгород +6 – +8
- Львів +6 – +8
- Івано-Франківськ +5 – +7
- Тернопіль +6 – +8
- Чернівці +6 – +8
- Хмельницький +6 – +8
- Луцьк +5 – +7
- Рівне +3 – +5
- Житомир +2 – +4
- Вінниця +1 – +3
- Одеса +4 – +6
- Миколаїв +3 – +5
- Херсон +3 – +5
- Сімферополь +7 – +9
- Кропивницький +2 – +4
- Черкаси +1 – +3
- Чернігів 0 – +2
- Суми 0 – +2
- Полтава +1 – +3
- Дніпро +1 – +3
- Запоріжжя +2 – +4
- Донецьк +1 – +3
- Луганськ +1 – +3
- Харків 0 – +2