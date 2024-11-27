Буде хмарно, з дощами та мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на 28 листопада

Погода в четвер, 28 листопада в Україні буде хмарною та з проясненнями. У деяких регіонах очікується помірний дощ та мокрий сніг.

У північних областях можливий туман. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 28 листопада

Вночі на північному сході країни місцями випаде невеликий сніг. Удень в західних областях прогнозують помірний дощ. Водночас у Карпатах випаде дощ з мокрим снігом. В інших регіонах день пройде без опадів.

Вночі та вранці в західних, північних та Вінницькій областях прогнозують туман. Вітер буде північно-західним з переходом на південно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +2 градусів тепла до -3 градусів морозу. Вдень – від -1 градуса морозу до +4 градусів тепла. На крайньому заході України, півдні Одещини та в Криму температура повітря коливатиметься від +5 градусів до +10 градусів тепла.

Якою буде погода на Київщині

Погода на Київщині буде хмарною та з проясненнями. Проте без опадів. Вночі та вранці можливий туман. Вітер буде північно-західним з переходом на південно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура по області вночі коливатиметься від 0 до -3 градусів морозу, вдень – від 0 до +3 градусів тепла. У Києві вночі температура буде від 0 до -2 градусів морозу, вдень – від 0 до +2 градусів тепла.

На 28 листопада у Києві та області також оголошено жовтий рівень небезпеки через туман. Видимість становитиме від 200 до 500 метрів.

Якою буде температура в українських містах

Прогноз погоди на 28 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру