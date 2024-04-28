Тепло, хмарність та подекуди грози: прогноз погоди на 29 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в понеділок, 29 квітня, буде з невеликою хмарністю. Синоптики запевняють, що у більшості регіонів України не дощитиме.
Щоправда, дощі чи навіть грози прогнозують у південно-східній частині нашої країни. Найтепліше буде на Закарпатті, найхолодніше – на Донеччині.
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Якою буде погода в регіонах України
Невелика хмарність. У південно-східній частині короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами, на решті території без опадів,
– розповіли синоптики.
За їхніми даними, вітер буде північно-східний, на Заході – країни південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, у південних областях місцями пориви 15 – 18 метрів за секунду.
Температура повітря буде:
- вночі 4 – 9 градусів тепла, на Півдні та Сході країни – 10 – 15 градусів;
- вдень – 17 – 22 градусів, на Закарпатті – до 25 градусів.
У Київській області 29 квітня буде невелика хмарність, опадів не прогнозують. Вітер північно-східний, 7 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря на Київщині вночі 4 – 9 градусів, вдень 17 – 22 градуси тепла. У Києві – 7 – 9 градусів тепла, вдень – орієнтовно 20 градусів тепла.
Якою буде погода в містах України
- Київ +19...+21
- Ужгород +23...+25
- Львів +21...+23
- Івано-Франківськ +20...+22
- Тернопіль +21...+23
- Чернівці +20...+22
- Хмельницький +19...+21
- Луцьк +21...+23
- Рівне +20...+22
- Житомир +19...+21
- Вінниця +20...+22
- Одеса +19...+21
- Миколаїв +20...+22
- Херсон +19...+21
- Сімферополь +18...+20
- Кропивницький +19...+21
- Черкаси +19...+21
- Чернігів +18...+20
- Суми +18...+20
- Полтава +18...+20
- Дніпро +18...+20
- Запоріжжя +18...+20
- Донецьк +17...+19
- Луганськ +18...+20
- Харків +18...+20