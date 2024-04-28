Тепло, хмарність та подекуди грози: прогноз погоди на 29 квітня

28 квітня 2024, 14:39
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні в понеділок, 29 квітня, буде з невеликою хмарністю. Синоптики запевняють, що у більшості регіонів України не дощитиме.

Щоправда, дощі чи навіть грози прогнозують у південно-східній частині нашої країни. Найтепліше буде на Закарпатті, найхолодніше – на Донеччині. 

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Якою буде погода в регіонах України 

Невелика хмарність. У південно-східній частині короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами, на решті території без опадів,
– розповіли синоптики. 

За їхніми даними, вітер буде північно-східний, на Заході – країни південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, у південних областях місцями пориви 15 – 18 метрів за секунду.

Температура повітря буде:

  • вночі 4 – 9 градусів тепла, на Півдні та Сході країни – 10 – 15 градусів;
  • вдень – 17 – 22 градусів, на Закарпатті – до 25 градусів. 

У Київській області 29 квітня буде невелика хмарність, опадів не прогнозують. Вітер північно-східний, 7 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря на Київщині вночі 4 – 9 градусів, вдень 17 – 22 градуси тепла. У Києві – 7 – 9 градусів тепла, вдень – орієнтовно 20 градусів тепла. 

Якою буде погода в містах України

  • Київ +19...+21
  • Ужгород +23...+25
  • Львів +21...+23
  • Івано-Франківськ +20...+22
  • Тернопіль +21...+23
  • Чернівці +20...+22
  • Хмельницький +19...+21
  • Луцьк +21...+23
  • Рівне +20...+22
  • Житомир +19...+21
  • Вінниця +20...+22
  • Одеса +19...+21
  • Миколаїв +20...+22
  • Херсон +19...+21
  • Сімферополь +18...+20
  • Кропивницький +19...+21
  • Черкаси +19...+21
  • Чернігів +18...+20
  • Суми +18...+20
  • Полтава +18...+20
  • Дніпро +18...+20
  • Запоріжжя +18...+20
  • Донецьк +17...+19
  • Луганськ +18...+20
  • Харків +18...+20


Прогноз погоди в Україні на 29 квітня / Укргідрометцентр

Автор: Діана Квасневська