Тепло, хмарність та подекуди грози: прогноз погоди на 29 квітня

Погода в Україні в понеділок, 29 квітня, буде з невеликою хмарністю. Синоптики запевняють, що у більшості регіонів України не дощитиме.

Щоправда, дощі чи навіть грози прогнозують у південно-східній частині нашої країни. Найтепліше буде на Закарпатті, найхолодніше – на Донеччині.

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Якою буде погода в регіонах України

Невелика хмарність. У південно-східній частині короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами, на решті території без опадів,

– розповіли синоптики.

За їхніми даними, вітер буде північно-східний, на Заході – країни південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, у південних областях місцями пориви 15 – 18 метрів за секунду.

Температура повітря буде:

вночі 4 – 9 градусів тепла, на Півдні та Сході країни – 10 – 15 градусів;

вдень – 17 – 22 градусів, на Закарпатті – до 25 градусів.

У Київській області 29 квітня буде невелика хмарність, опадів не прогнозують. Вітер північно-східний, 7 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря на Київщині вночі 4 – 9 градусів, вдень 17 – 22 градуси тепла. У Києві – 7 – 9 градусів тепла, вдень – орієнтовно 20 градусів тепла.

Якою буде погода в містах України

Київ +19...+21

Ужгород +23...+25

Львів +21...+23

Івано-Франківськ +20...+22

Тернопіль +21...+23

Чернівці +20...+22

Хмельницький +19...+21

Луцьк +21...+23

Рівне +20...+22

Житомир +19...+21

Вінниця +20...+22

Одеса +19...+21

Миколаїв +20...+22

Херсон +19...+21

Сімферополь +18...+20

Кропивницький +19...+21

Черкаси +19...+21

Чернігів +18...+20

Суми +18...+20

Полтава +18...+20

Дніпро +18...+20

Запоріжжя +18...+20

Донецьк +17...+19

Луганськ +18...+20

Харків +18...+20



Прогноз погоди в Україні на 29 квітня / Укргідрометцентр