Частину областей накриють дощі, а температура знизиться: прогноз погоди в Україні на 29 липня

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Якої погоди чекати 29 липня?

За прогнозом синоптиків, 29 липня в Україні буде мінлива хмарність. Опади прогнозують насамперед у східних та північно-східних регіонах, тоді як на решті території країни суттєвих дощів не очікується.

Уночі на Луганщині та Донеччині місцями можливі значні дощі. Вдень у цих областях також збережеться ймовірність опадів, які можуть супроводжуватися грозами.

Температура повітря залишатиметься комфортною через надходження прохолодної повітряної маси з північного заходу. У нічний час температура становитиме +10…+15 градусів, а на півдні та південному сході буде тепліше – до +18 градусів.

Удень 29 липня повітря прогріється до +21…+26 градусів. Найвищі показники температури очікуються у південних та окремих східних регіонах, тоді як у західних і північних областях буде свіжіше.

Вітер по Україні прогнозують північно-західний, зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. Пориви вітру можуть посилювати відчуття прохолоди, особливо в ранкові та вечірні години.

Температура повітря в обласних центрах