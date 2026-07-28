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28 липня, 18:52
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Частину областей накриють дощі, а температура знизиться: прогноз погоди в Україні на 29 липня

Вероніка Соцкова

У середу, 29 липня, в Україні переважатиме суха погода завдяки впливу області високого атмосферного тиску. Водночас східні та північно-східні регіони країни ще перебуватимуть під впливом холодного атмосферного фронту – там прогнозують дощі та грози.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Якої погоди чекати 29 липня?

За прогнозом синоптиків, 29 липня в Україні буде мінлива хмарність. Опади прогнозують насамперед у східних та північно-східних регіонах, тоді як на решті території країни суттєвих дощів не очікується.

Уночі на Луганщині та Донеччині місцями можливі значні дощі. Вдень у цих областях також збережеться ймовірність опадів, які можуть супроводжуватися грозами.

Температура повітря залишатиметься комфортною через надходження прохолодної повітряної маси з північного заходу. У нічний час температура становитиме +10…+15 градусів, а на півдні та південному сході буде тепліше – до +18 градусів.

Удень 29 липня повітря прогріється до +21…+26 градусів. Найвищі показники температури очікуються у південних та окремих східних регіонах, тоді як у західних і північних областях буде свіжіше.

Вітер по Україні прогнозують північно-західний, зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. Пориви вітру можуть посилювати відчуття прохолоди, особливо в ранкові та вечірні години.

Температура повітря в обласних центрах

  • Київ +20…+22;
  • Ужгород +25…+27;
  • Львів +23…+25;
  • Івано-Франківськ +22…+24;
  • Тернопіль +22…+24;
  • Чернівці +24…+26;
  • Хмельницький +22…+24;
  • Луцьк +19…+21;
  • Рівне +20…+22;
  • Житомир +19…+21;
  • Вінниця +21…+23;
  • Одеса +24…+26;
  • Миколаїв +23…+25;
  • Херсон +24…+26;
  • Сімферополь +23…+25;
  • Кропивницький +23…+25;
  • Черкаси +22…+24;
  • Чернігів +20…+22;
  • Суми +18…+20;
  • Полтава +21…+23;
  • Дніпро +22…+24;
  • Запоріжжя +22…+24;
  • Донецьк +22…+24;
  • Луганськ +20…+22;
  • Харків +19…+21.

Прогноз погоди на 29 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, поки в Україні зберігається відносно прохолодна погода у Польщі на початку серпня очікують повернення аномальної спеки, яка місцями може підняти температуру до +40 градусів. Нова хвиля екстремальної погоди стане вже другою за літо після сильної спеки, що накрила країну наприкінці червня.

За прогнозами, високі температури почнуть посилюватися вже із середи, а найбільш спекотними днями можуть стати 3 – 5 серпня. У більшості регіонів Польщі температура підніметься до +30 градусів, а подекуди очікують +36…+38 градусів.

Спекотна погода накриє не лише Польщу, а й інші країни Європи, де температура в окремих районах може перевищити +40 градусів. Фахівці попереджають, що нова хвиля спеки може посилити ризик масштабних пожеж, які вже охопили частину Франції та Іспанії.

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