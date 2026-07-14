Пригріє до +30, але місцями з грозовими дощами: прогноз погоди на найближчі дні

Найближчими днями в Україні очікується нестійка погода. Короткочасні дощі та підвищення температури повітря до +30 градусів накриють деякі регіони.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Яку погоду очікувати 14 – 16 липня?

За прогнозом синоптиків, 14 та 15 липня йтимуть короткочасні дощі. Місцями вони супроводжуватимуться грозами.

Зверніть увагу, що на 14 липня по Україні оголошено І рівень небезпечності (жовтий) через грози.

Опади завершаться у четвер, 16 липня. У цей день у регіонах переважатиме суха погода.

Вітер упродовж трьох діб прогнозують північно-західного напрямку. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря уночі очікується +14…+19 градусів. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28 градусів. Водночас на Закарпатті та в південних областях буде найтепліше – пригріє до +30 градусів.

Раніше синоптик наводив прогностичні моделі, які свідчили про ймовірне повернення спеки в Україну. У другій половині робочого тижня опадів поменшає, а ось температура повітря підвищиться: вночі до +16...+21 градуса, вдень – до +26...+31 градуса.

Загалом на тиждень прогнозували переважно дощі, місцями з грозами.