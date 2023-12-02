Місцями сніжитиме, місцями – аномальна температура: погода в Україні 3 грудня

Погода в неділю, 3 грудня, буде напрочуд нестабільною та різною в залежності від регіонів. На Заході та Півночі сніжитиме, можливі й інші супутники зимової погоди, а на решті частин температура буде аномально високою.

Місцями позначка термометра перевищуватиме 10 градусів тепла, що є вище кліматичної норми. Однак про температурні рекорди мова поки не йде.

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Погода в областях

Синоптики прогнозують, що 3 грудня на Заході та Півночі України варто розраховувати на сніг та дощ. Окрім цього, місцями можливе налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (вночі на заході країни значні опади). В неділю вночі та вранці в Україні, крім заходу та півдня, можливе виникнення туману.

Температура у північних та західних областях вночі сягатиме 0 – 5 градусів морозу, вдень близько 0 градусів. У центральних областях вночі прогнозують 0 – 5 градусів тепла, вдень 5 – 10 градусів вище нуля. На решті території вночі температура не перевищуватиме 4 – 9 градусів тепла, вдень 10 – 16 градусів.

Вітер південно-східний з переходом на західний, віятиме зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду, місцями по країні можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура в обласних центрах

Київ 0…+2;

Ужгород 0…+2;

Львів -4…-2;

Івано-Франківськ -4...-2;

Тернопіль -4...-2;

Чернівці -4...-2;

Хмельницький -4...-2;

Луцьк -4…-2;

Рівне -4…-2;

Житомир +2…+4;

Вінниця +2…+4;

Одеса +11..+13;

Миколаїв +12…+14;

Херсон +12…+14;

Сімферополь +13…+15;

Кропивницький +7…+9;

Черкаси +6…+8;

Чернігів 0…+2;

Суми +1…+3;

Полтава +6…+8;

Дніпро +9…+11;

Запоріжжя +13…+15;

Донецьк +12…+14;

Луганськ +11…+13;

Харків +8…+10.

Прогноз погоди в Україні на 3 грудня / Укргідрометцентр