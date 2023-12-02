Місцями сніжитиме, місцями – аномальна температура: погода в Україні 3 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в неділю, 3 грудня, буде напрочуд нестабільною та різною в залежності від регіонів. На Заході та Півночі сніжитиме, можливі й інші супутники зимової погоди, а на решті частин температура буде аномально високою.
Місцями позначка термометра перевищуватиме 10 градусів тепла, що є вище кліматичної норми. Однак про температурні рекорди мова поки не йде.
Дивіться також Чи буде в Україні тепла зима: коли чекати найбільшого холоду та снігопаду
Погода в областях
Синоптики прогнозують, що 3 грудня на Заході та Півночі України варто розраховувати на сніг та дощ. Окрім цього, місцями можливе налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (вночі на заході країни значні опади). В неділю вночі та вранці в Україні, крім заходу та півдня, можливе виникнення туману.
Температура у північних та західних областях вночі сягатиме 0 – 5 градусів морозу, вдень близько 0 градусів. У центральних областях вночі прогнозують 0 – 5 градусів тепла, вдень 5 – 10 градусів вище нуля. На решті території вночі температура не перевищуватиме 4 – 9 градусів тепла, вдень 10 – 16 градусів.
Вітер південно-східний з переходом на західний, віятиме зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду, місцями по країні можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура в обласних центрах
Київ 0…+2;
Ужгород 0…+2;
Львів -4…-2;
Івано-Франківськ -4...-2;
Тернопіль -4...-2;
Чернівці -4...-2;
Хмельницький -4...-2;
Луцьк -4…-2;
Рівне -4…-2;
Житомир +2…+4;
Вінниця +2…+4;
Одеса +11..+13;
Миколаїв +12…+14;
Херсон +12…+14;
Сімферополь +13…+15;
Кропивницький +7…+9;
Черкаси +6…+8;
Чернігів 0…+2;
Суми +1…+3;
Полтава +6…+8;
Дніпро +9…+11;
Запоріжжя +13…+15;
Донецьк +12…+14;
Луганськ +11…+13;
Харків +8…+10.
Прогноз погоди в Україні на 3 грудня / Укргідрометцентр