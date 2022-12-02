Мокрий сніг та хмарність: прогноз погоди в Україні на 3 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
У суботу, 3 грудня, на території нашої країни у більшості областей буде хмарно. Синоптики попереджають про ожеледицю на автошляхах.
У цей день сильних опадів не передбачають. Лише на Прикарпатті прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь.
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Яка погода в областях
За словами синоптиків, у західних та північних областях на дорогах місцями очікується ожеледиця. Водіїв та пішоходів просять подбати про свою безпеку.
Очікують південно-східний вітер, 5 – 10 метрів за секунду, у Приазов'ї місцями пориви 15 – 18 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу, вдень – від 0 до 5 градусів морозу.
Найтепліше у суботу буде на Закарпатті – повітря там прогріється до +6 градусів. Трохи прохолодніше буде в Криму – +4 градуси.
Практично по всій території небо буде затягнуто хмарами, подекуди очікуються прояснення. Опади слід чекати лише на Херсонщині та Запоріжжі, можливо буде невеликий дощ з мокрим снігом.
Українців попередили про снiголавинну небезпеку
За даними Укргідрометцентру, 2 – 4 грудня, у зв'язку з вiдлигою, на високогiр'ї Iвано-Франківської областi очiкується значна снiголавинна небезпека – 3 рівень небезпеки.
Туристам радять утриматися від походу у гори.
Погода у містах України 3 грудня
Ужгород – +3...+5
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – -2...0
Тернопіль – -2...0
Чернівці – -2...0
Хмельницький – -2...0
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – -3...-1
Вінниця – -3...-1
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – -3…-1
Черкаси – -3…-1
Чернігів – -3…-1
Суми – -4...-2
Полтава – -4...-2
Дніпро – -3…-1
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – -4...-2
Луганськ – -5...-3
Харків – -5...-3
Київ – -2...0