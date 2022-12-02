Мокрий сніг та хмарність: прогноз погоди в Україні на 3 грудня

У суботу, 3 грудня, на території нашої країни у більшості областей буде хмарно. Синоптики попереджають про ожеледицю на автошляхах.

У цей день сильних опадів не передбачають. Лише на Прикарпатті прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь.

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Яка погода в областях

За словами синоптиків, у західних та північних областях на дорогах місцями очікується ожеледиця. Водіїв та пішоходів просять подбати про свою безпеку.

Очікують південно-східний вітер, 5 – 10 метрів за секунду, у Приазов'ї місцями пориви 15 – 18 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу, вдень – від 0 до 5 градусів морозу.

Найтепліше у суботу буде на Закарпатті – повітря там прогріється до +6 градусів. Трохи прохолодніше буде в Криму – +4 градуси.

Практично по всій території небо буде затягнуто хмарами, подекуди очікуються прояснення. Опади слід чекати лише на Херсонщині та Запоріжжі, можливо буде невеликий дощ з мокрим снігом.

Українців попередили про снiголавинну небезпеку

За даними Укргідрометцентру, 2 – 4 грудня, у зв'язку з вiдлигою, на високогiр'ї Iвано-Франківської областi очiкується значна снiголавинна небезпека – 3 рівень небезпеки.

Туристам радять утриматися від походу у гори.

Погода у містах України 3 грудня

Ужгород – +3...+5

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – -2...0

Тернопіль – -2...0

Чернівці – -2...0

Хмельницький – -2...0

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – -3...-1

Вінниця – -3...-1

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – -3…-1

Черкаси – -3…-1

Чернігів – -3…-1

Суми – -4...-2

Полтава – -4...-2

Дніпро – -3…-1

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – -4...-2

Луганськ – -5...-3

Харків – -5...-3

Київ – -2...0

Прогноз погоди на 3 грудня / Карта Укргідрометцентру