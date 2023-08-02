У кілька областей прийдуть дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 3 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 3 серпня, буде спекотною. Жителі кількох областей зможуть трохи перепочити від високих температур завдяки опадам.
По всій Україні в четвер буде мінлива хмарність. Вітер буде західним та південно-західним. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.
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Де 3 серпня пройдуть дощі з грозами
Вдень у четвер опади будуть тільки на крайньому Заході та Сході. Короткочасні літні дощі та грози ймовірні у Волинській, Львівській, Харківській та Луганській областях. На решті території України денних опадів не очікується.
Середня температура вдень становитиме +25…+30. Найпрохолодніше буде у Карпатах, де стовпчики термометрів показуватимуть +20…+25. Найспекотніше буде в Одесі. Там температура може піднятися до +33.
Температура в обласних центрах України
- Київ – +27...+29
- Ужгород – +28...+30
- Львів – +27...+29
- Івано-Франківськ – +28...+30
- Тернопіль – +28...+30
- Чернівці – +29...+31
- Хмельницький – +28...+30
- Луцьк – +27...+29
- Рівне – +27...+29
- Житомир – +27...+29
- Вінниця – +28...+30
- Одеса – +30...+32
- Миколаїв – +28...+30
- Херсон – +29...+31
- Сімферополь – +29...+32
- Кропивницький – +27...+29
- Черкаси – +28...+30
- Чернігів – +26...+28
- Суми – +25...+27
- Полтава – +27...+29
- Дніпро – +29...+31
- Запоріжжя – +29...+31
- Донецьк – +28...+30
- Луганськ – +29...+31
- Харків – +28...+30