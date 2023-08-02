У кілька областей прийдуть дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 3 серпня

2 серпня 2023, 14:35
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у четвер, 3 серпня, буде спекотною. Жителі кількох областей зможуть трохи перепочити від високих температур завдяки опадам.

По всій Україні в четвер буде мінлива хмарність. Вітер буде західним та південно-західним. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

До теми На нас чекає період аномальної спеки, – синоптик здивував прогнозом на серпень

Де 3 серпня пройдуть дощі з грозами

Вдень у четвер опади будуть тільки на крайньому Заході та Сході. Короткочасні літні дощі та грози ймовірні у Волинській, Львівській, Харківській та Луганській областях. На решті території України денних опадів не очікується.

Середня температура вдень становитиме +25…+30. Найпрохолодніше буде у Карпатах, де стовпчики термометрів показуватимуть +20…+25. Найспекотніше буде в Одесі. Там температура може піднятися до +33.

Температура в обласних центрах України

  • Київ – +27...+29
  • Ужгород – +28...+30
  • Львів – +27...+29
  • Івано-Франківськ – +28...+30
  • Тернопіль – +28...+30
  • Чернівці – +29...+31
  • Хмельницький – +28...+30
  • Луцьк – +27...+29
  • Рівне – +27...+29
  • Житомир – +27...+29
  • Вінниця – +28...+30
  • Одеса – +30...+32
  • Миколаїв – +28...+30
  • Херсон – +29...+31
  • Сімферополь – +29...+32
  • Кропивницький – +27...+29
  • Черкаси – +28...+30
  • Чернігів – +26...+28
  • Суми – +25...+27
  • Полтава – +27...+29
  • Дніпро – +29...+31
  • Запоріжжя – +29...+31
  • Донецьк – +28...+30
  • Луганськ – +29...+31
  • Харків – +28...+30


Погода в Україні 3 серпня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Петро Залива