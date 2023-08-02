У кілька областей прийдуть дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 3 серпня

Погода в Україні у четвер, 3 серпня, буде спекотною. Жителі кількох областей зможуть трохи перепочити від високих температур завдяки опадам.

По всій Україні в четвер буде мінлива хмарність. Вітер буде західним та південно-західним. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

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Де 3 серпня пройдуть дощі з грозами

Вдень у четвер опади будуть тільки на крайньому Заході та Сході. Короткочасні літні дощі та грози ймовірні у Волинській, Львівській, Харківській та Луганській областях. На решті території України денних опадів не очікується.

Середня температура вдень становитиме +25…+30. Найпрохолодніше буде у Карпатах, де стовпчики термометрів показуватимуть +20…+25. Найспекотніше буде в Одесі. Там температура може піднятися до +33.

Температура в обласних центрах України

Київ – +27...+29

Ужгород – +28...+30

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +28...+30

Тернопіль – +28...+30

Чернівці – +29...+31

Хмельницький – +28...+30

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +28...+30

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +29...+32

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +26...+28

Суми – +25...+27

Полтава – +27...+29

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +29...+31

Харків – +28...+30



Погода в Україні 3 серпня / Карта Укргідрометцентру