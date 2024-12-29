Чи буде туман або істотні опади: прогноз погоди в Україні на 30 грудня

У понеділок, 30 грудня, в Україні очікується хмарна погода. Водночас синоптики запевняють, що істотних опадів цього дня не буде.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 30 грудня

Так, як зазначалося вище, 30 грудня в Україні істотних опадів не очікується. Однак у західних та Вінницькій областях вночі та вранці туман. Вітер переважно південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Синоптики прогнозують, що температура вночі сягатиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень очікується 0 – 5 градусів тепла. В Карпатах вночі 3 – 8 градусів морозу, вдень близько 0.

До слова, вночі та вранці 30 грудня у західних та Вінницькій областях туман, видимість 200 – 500 метрів. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий

Яка буде температура в обласних центрах

Київ +2...+4,

Ужгород +1...+3,

Львів +2...+4,

Івано-Франківськ +3...+5,

Тернопіль +2...+4,

Чернівці +3...+5,

Хмельницький +2...+4,

Луцьк +1...+3,

Рівне +1...+3,

Житомир +1...+3,

Вінниця +2...+4,

Одеса +3...+5,

Миколаїв +2...+4,

Херсон +2...+4,

Сімферополь +2...+4,

Кропивницький +2...+4,

Черкаси +2...+4,

Чернігів +2...+4,

Суми +1...+3,

Полтава +1...+3,

Дніпро +1...+3,

Запоріжжя +1...+3,

Донецьк 0…+2,

Луганськ 0…+2,

Харків +1...+3.

Прогноз погоди на 30 грудня 2024 року / фото Укргідрометцентр