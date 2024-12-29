Чи буде туман або істотні опади: прогноз погоди в Україні на 30 грудня
У понеділок, 30 грудня, в Україні очікується хмарна погода. Водночас синоптики запевняють, що істотних опадів цього дня не буде.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 30 грудня
Так, як зазначалося вище, 30 грудня в Україні істотних опадів не очікується. Однак у західних та Вінницькій областях вночі та вранці туман. Вітер переважно південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.
Синоптики прогнозують, що температура вночі сягатиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень очікується 0 – 5 градусів тепла. В Карпатах вночі 3 – 8 градусів морозу, вдень близько 0.
До слова, вночі та вранці 30 грудня у західних та Вінницькій областях туман, видимість 200 – 500 метрів. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий
Яка буде температура в обласних центрах
- Київ +2...+4,
- Ужгород +1...+3,
- Львів +2...+4,
- Івано-Франківськ +3...+5,
- Тернопіль +2...+4,
- Чернівці +3...+5,
- Хмельницький +2...+4,
- Луцьк +1...+3,
- Рівне +1...+3,
- Житомир +1...+3,
- Вінниця +2...+4,
- Одеса +3...+5,
- Миколаїв +2...+4,
- Херсон +2...+4,
- Сімферополь +2...+4,
- Кропивницький +2...+4,
- Черкаси +2...+4,
- Чернігів +2...+4,
- Суми +1...+3,
- Полтава +1...+3,
- Дніпро +1...+3,
- Запоріжжя +1...+3,
- Донецьк 0…+2,
- Луганськ 0…+2,
- Харків +1...+3.
Прогноз погоди на 30 грудня 2024 року / фото Укргідрометцентр