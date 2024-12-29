Чи буде туман або істотні опади: прогноз погоди в Україні на 30 грудня

29 грудня 2024, 15:10
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Автор: Дмитро Усик

У понеділок, 30 грудня, в Україні очікується хмарна погода. Водночас синоптики запевняють, що істотних опадів цього дня не буде.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 30 грудня

Так, як зазначалося вище, 30 грудня в Україні істотних опадів не очікується. Однак у західних та Вінницькій областях вночі та вранці туман. Вітер переважно південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Синоптики прогнозують, що температура вночі сягатиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень очікується 0 – 5 градусів тепла. В Карпатах вночі 3 – 8 градусів морозу, вдень близько 0.

До слова, вночі та вранці 30 грудня у західних та Вінницькій областях туман, видимість 200 – 500 метрів. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий

Яка буде температура в обласних центрах

  • Київ +2...+4,
  • Ужгород +1...+3,
  • Львів +2...+4,
  • Івано-Франківськ +3...+5,
  • Тернопіль +2...+4,
  • Чернівці +3...+5,
  • Хмельницький +2...+4,
  • Луцьк +1...+3,
  • Рівне +1...+3,
  • Житомир +1...+3,
  • Вінниця +2...+4,
  • Одеса +3...+5,
  • Миколаїв +2...+4,
  • Херсон +2...+4,
  • Сімферополь +2...+4,
  • Кропивницький +2...+4,
  • Черкаси +2...+4,
  • Чернігів +2...+4,
  • Суми +1...+3,
  • Полтава +1...+3,
  • Дніпро +1...+3,
  • Запоріжжя +1...+3,
  • Донецьк 0…+2,
  • Луганськ 0…+2,
  • Харків +1...+3.

Прогноз погоди на 30 грудня 2024 року / фото Укргідрометцентр