У центральних регіонах країни 30 липня очікуються грози, зливи, град і шквали до 20 метрів в секунду. Укргідрометцентр попередив про можливі ускладнення для транспорту та комунальних служб.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. Зазначається, що жовтий рівень небезпеки (I рівень) оголошено у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях.

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Укргідрометцентр попередив про жовтий рівень небезпеки

Зокрема:

у Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях прогнозують значні дощі;

у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях вдень можливі град та шквали 15 – 20 метрів в секунду.

На заході, крайньому сході та в тимчасово окупованому Криму негода не прогнозується.

Зверніть увагу! І рівень небезпечності, жовтий, оголошують по областях тоді, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

У яких областях оголосили І рівень небезпечності, жовтий / Карта Укргідрометцентру

Синоптики застерігають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також створити проблеми для руху транспорту. Громадян просять бути обережними та уважними, особливо на дорогах.