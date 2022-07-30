Спека у більшості регіонів та потужні грози зі зливами на Заході: прогноз погоди на 31 липня

В останній день липня погода в Україні буде багатою на сюрпризи – приємні та не дуже. У більшості регіонів України буде спекотно, водночас на Захід прийде похолодання, однак разом з тим прийдуть і грози.

По всій країні температура повітря коливатиметься у межах від +20 до +33 градусів. На Заході через негоду оголосили штормове попередження.

Цікаво Температура різко підніметься до +37 градусів: синоптик попередив українців про потужну спеку

Погода в регіонах

Усі західні області 31 липня накриють грози. Найбільш потужні зливи синоптики прогнозують у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Температура повітря коливатиметься у межах +20...+23 градуси.

Через негоду на Заході на 31 липня оголосили штормове попередження. Зокрема у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголошено II, тобто оранжевий рівень загрози. У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях оголосили жовтий рівень небезпеки.

На Півночі грози накриють Житомирську область. В інших регіонах день мине без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах +26...+29 градусів.

Також грози накриють Вінниччину. У всіх інших областях Центру, Півдня та Сходу 31 липня прогнозують спеку – від +27 до +33 градусів.

У Києві день мине без опадів. Температура повітря становитиме +28...+30 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко пояснила, що грози в Україну несе циклон Frieda. Саме він стане причиною потужних дощів, злив, подекуди шквалу та граду. У Карпатах. за словами синоптикині, дощі можуть викликати підвищення рівня річок.

У Карпатах дощі будуть навіть небезпечними через потужність, адже можуть провокувати в окремих місцях селі та піднімати рівень води в річках! Будьте обережними,

– наголосила Діденко.

Водночас на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі під впливом антициклону домінуватиме спека до +33 градусів.

Погода в містах

Ужгород – +21...+23

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +20...+22

Рівне – +20...+22

Житомир – +26...+28

Вінниця – +27...+29

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +27...+29

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +28...+30

Харків – +27...+29

Київ – +28...+30



Прогноз погоди на 31 липня / Карта Укргідрометцентру