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3 липня, 14:53
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Спека покидає частину областей, будуть дощі: прогноз погоди на 4 липня

Дмитро Усик
Основні тези
  • 4 липня в Україні очікуються дощі на західних та північних регіонах, які принесуть прохолоду, тоді як більшість інших областей зберігатимуть спеку.
  • Температура вдень коливатиметься від 28 до 33 градусів, з можливістю зниження на північному заході до 20 – 25 градусів, а на Вінниччині, Одещині та Миколаївщині до 35 градусів.

У п'ятницю, 4 липня, в Україні переважно зберігатиметься спека. Однак на західні та північні регіони сунуть дощі, які зрештою і принесуть довгоочікувану прохолоду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода по Україні

Так, у п'ятницю у більшості областей пануватиме поле підвищеного тиску. Однак на західні, північні та Вінницьку області суне холодний атмосферний фронт, що принесе з собою короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. 

Синоптики очікують теплу ніч, окрім східної частини. Вдень прохолода прийде на північний захід. Температура вночі в середньому сягатиме 15 – 20 градусів, на сході країни буде 11 – 16 градусів. Вдень позначки коливатимуться в межах 28 – 33 градусів. 

На Вінниччині, Одещині та Миколаївщині місцями сильна спека до 35 градусів, на північному заході зниження температури до 20 – 25 градусів.

Якою буде температура у великих містах

  • Київ +30 – +32
  • Ужгород +30 – +32
  • Львів +22 – +24
  • Івано-Франківськ +28 – +30
  • Тернопіль +26 – +28
  • Чернівці +28 – +30
  • Хмельницький +28 – +30
  • Луцьк +22 – +24
  • Рівне +22 – +24
  • Житомир +28 – +30
  • Вінниця +32 – +34
  • Одеса +32 – +34
  • Миколаїв +32 – +30
  • Херсон +30 – +32
  • Сімферополь +30 – +32
  • Кропивницький +30 – +32
  • Черкаси +30 – +32
  • Чернігів +30 – +32
  • Суми +30 – +32
  • Полтава +30 – +32
  • Дніпро +30 – +32
  • Запоріжжя +30 – +32
  • Донецьк +28 – +30
  • Луганськ +27 – +30
  • Харків +28 – +30

Прогноз погоди на  липня / скриншот з Укргідрометцентру


 