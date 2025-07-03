Спека покидає частину областей, будуть дощі: прогноз погоди на 4 липня

У п'ятницю, 4 липня, в Україні переважно зберігатиметься спека. Однак на західні та північні регіони сунуть дощі, які зрештою і принесуть довгоочікувану прохолоду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода по Україні

Так, у п'ятницю у більшості областей пануватиме поле підвищеного тиску. Однак на західні, північні та Вінницьку області суне холодний атмосферний фронт, що принесе з собою короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Синоптики очікують теплу ніч, окрім східної частини. Вдень прохолода прийде на північний захід. Температура вночі в середньому сягатиме 15 – 20 градусів, на сході країни буде 11 – 16 градусів. Вдень позначки коливатимуться в межах 28 – 33 градусів.

На Вінниччині, Одещині та Миколаївщині місцями сильна спека до 35 градусів, на північному заході зниження температури до 20 – 25 градусів.

Якою буде температура у великих містах

Київ +30 – +32

Ужгород +30 – +32

Львів +22 – +24

Івано-Франківськ +28 – +30

Тернопіль +26 – +28

Чернівці +28 – +30

Хмельницький +28 – +30

Луцьк +22 – +24

Рівне +22 – +24

Житомир +28 – +30

Вінниця +32 – +34

Одеса +32 – +34

Миколаїв +32 – +30

Херсон +30 – +32

Сімферополь +30 – +32

Кропивницький +30 – +32

Черкаси +30 – +32

Чернігів +30 – +32

Суми +30 – +32

Полтава +30 – +32

Дніпро +30 – +32

Запоріжжя +30 – +32

Донецьк +28 – +30

Луганськ +27 – +30

Харків +28 – +30

Прогноз погоди на липня / скриншот з Укргідрометцентру



