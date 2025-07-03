Спека покидає частину областей, будуть дощі: прогноз погоди на 4 липня
- 4 липня в Україні очікуються дощі на західних та північних регіонах, які принесуть прохолоду, тоді як більшість інших областей зберігатимуть спеку.
- Температура вдень коливатиметься від 28 до 33 градусів, з можливістю зниження на північному заході до 20 – 25 градусів, а на Вінниччині, Одещині та Миколаївщині до 35 градусів.
У п'ятницю, 4 липня, в Україні переважно зберігатиметься спека. Однак на західні та північні регіони сунуть дощі, які зрештою і принесуть довгоочікувану прохолоду.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода по Україні
Так, у п'ятницю у більшості областей пануватиме поле підвищеного тиску. Однак на західні, північні та Вінницьку області суне холодний атмосферний фронт, що принесе з собою короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.
Синоптики очікують теплу ніч, окрім східної частини. Вдень прохолода прийде на північний захід. Температура вночі в середньому сягатиме 15 – 20 градусів, на сході країни буде 11 – 16 градусів. Вдень позначки коливатимуться в межах 28 – 33 градусів.
На Вінниччині, Одещині та Миколаївщині місцями сильна спека до 35 градусів, на північному заході зниження температури до 20 – 25 градусів.
Якою буде температура у великих містах
- Київ +30 – +32
- Ужгород +30 – +32
- Львів +22 – +24
- Івано-Франківськ +28 – +30
- Тернопіль +26 – +28
- Чернівці +28 – +30
- Хмельницький +28 – +30
- Луцьк +22 – +24
- Рівне +22 – +24
- Житомир +28 – +30
- Вінниця +32 – +34
- Одеса +32 – +34
- Миколаїв +32 – +30
- Херсон +30 – +32
- Сімферополь +30 – +32
- Кропивницький +30 – +32
- Черкаси +30 – +32
- Чернігів +30 – +32
- Суми +30 – +32
- Полтава +30 – +32
- Дніпро +30 – +32
- Запоріжжя +30 – +32
- Донецьк +28 – +30
- Луганськ +27 – +30
- Харків +28 – +30
Прогноз погоди на липня / скриншот з Укргідрометцентру