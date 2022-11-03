Туманно, мокро та можливий мороз: прогноз погоди на 4 листопада

Погода в Україні у п'ятницю, 4 листопада, буде туманною та подекуди дощовою. У західних та південних областях, а також на Вінниччині не прогнозують опадів.

На Заході та Півночі буде туман. Вночі температура повітря опуститься до 2 – 7 градусів тепла в більшості областей, проте в Карпатах та на Прикарпатті можливий мороз.

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Погода в регіонах України

Вночі на Лівобережжі, вдень (4 листопада – 24 канал) у східних областях невеликий дощ, на решті території – без істотних опадів,

– мовиться в повідомленні.

Туманна погода буде вночі та вранці на Заході та місцями на Півночі країни. На всій території України буде переважно північно-західний вітер до 5 – 10 метрів за секунду. Щодо температури, то:

вночі вона опуститься до 2 – 7 градусів тепла, а в Карпатах та Прикарпатті – від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;

вдень коливатиметься в межах 6 – 11 градусів тепла, тільки на Півдні та Заході дещо тепліше – до 12 – 16 градусів вище нуля;

за даними синоптикині Наталки Діденко, найхолодніше буде на північному Сході – до 6 – 10 градусів тепла.

4 листопада буде вогко, дощ ймовірний, але вдень припинятиметься поступово,

– пояснила Діденко.

За її словами, в ніч проти 4 листопада в Києві буде 6 – 8 градусів тепла, а протягом дня – орієнтовно 10 градусів.

Погода в містах України

Ужгород – +12

Львів – +8

Івано-Франківськ – +9

Тернопіль – +9

Чернівці – +11

Хмельницький – +9

Луцьк – +9

Рівне – +9

Житомир – +10

Вінниця – +10

Одеса – +13

Миколаїв – +12

Херсон – +12

Сімферополь – +13

Кропивницький – +10

Черкаси – +10

Чернігів – +8

Суми – +7

Полтава – +7

Дніпро – +7

Запоріжжя – +8

Донецьк – +6

Луганськ – +6

Харків – +7

Київ – +10



Погода в Україні / Карта Sinoptik