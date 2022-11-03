Туманно, мокро та можливий мороз: прогноз погоди на 4 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у п'ятницю, 4 листопада, буде туманною та подекуди дощовою. У західних та південних областях, а також на Вінниччині не прогнозують опадів.
На Заході та Півночі буде туман. Вночі температура повітря опуститься до 2 – 7 градусів тепла в більшості областей, проте в Карпатах та на Прикарпатті можливий мороз.
Читайте також Встигніть зловити останні теплі дні: в Україні обіцяють тепло перед остаточним похолоданням
Погода в регіонах України
Вночі на Лівобережжі, вдень (4 листопада – 24 канал) у східних областях невеликий дощ, на решті території – без істотних опадів,
– мовиться в повідомленні.
Туманна погода буде вночі та вранці на Заході та місцями на Півночі країни. На всій території України буде переважно північно-західний вітер до 5 – 10 метрів за секунду. Щодо температури, то:
- вночі вона опуститься до 2 – 7 градусів тепла, а в Карпатах та Прикарпатті – від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;
- вдень коливатиметься в межах 6 – 11 градусів тепла, тільки на Півдні та Заході дещо тепліше – до 12 – 16 градусів вище нуля;
- за даними синоптикині Наталки Діденко, найхолодніше буде на північному Сході – до 6 – 10 градусів тепла.
4 листопада буде вогко, дощ ймовірний, але вдень припинятиметься поступово,
– пояснила Діденко.
За її словами, в ніч проти 4 листопада в Києві буде 6 – 8 градусів тепла, а протягом дня – орієнтовно 10 градусів.
Погода в містах України
Ужгород – +12
Львів – +8
Івано-Франківськ – +9
Тернопіль – +9
Чернівці – +11
Хмельницький – +9
Луцьк – +9
Рівне – +9
Житомир – +10
Вінниця – +10
Одеса – +13
Миколаїв – +12
Херсон – +12
Сімферополь – +13
Кропивницький – +10
Черкаси – +10
Чернігів – +8
Суми – +7
Полтава – +7
Дніпро – +7
Запоріжжя – +8
Донецьк – +6
Луганськ – +6
Харків – +7
Київ – +10