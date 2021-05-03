В Україну прийдуть заморозки: де буде найхолодніше

Наталка Діденко прогнозує, що у ніч на 4 травня в Україну прийдуть заморозки. Найбільш ймовірними вони будуть у західних, північних та центральних областях.

Синоптикиня пояснила, що заморозки будуть невеликими та на ґрунті. Водночас, за її словами, на Півдні та Сході України такого зниження температури очікувати не варто.

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Температура повітря загалом найближчої ночі очікується +2...+6 градусів, у східних областях та в південній частині +6...+12 градусів,

– зазначила метеорологиня.

Якою буде температура вдень

Наталка Діденко наголосила, що вдень повітря буде свіжим – +10...+15 градусів. На Донеччині, Луганщині й у південній частині теплішим – +12...+17 градусів.

Вона повідомляє, що у більшості регіонів світитиме сонце, а на Півночі вдень можливі невеликі дощі.

Погода у Києві

В Києві у вівторок ніч буде ясною, зоряною і холодною – +3...+5 градусів. На околицях можливі заморозки 0...-2 градуси.

Вдень у столиці потепліє, приблизно до +12 градусів. Окрім цього, серйозних опадів синоптикиня не передбачає.