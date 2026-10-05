Дощі повернуться після потепління: яку погоду чекати цього тижня

Цього тижня в Україні продовжиться "бабине літо". Переважатиме суха погода на тлі підвищеного атмосферного тиску, хоча наприкінці робочого тижня місцями очікуються короткочасні дощі та грози.

Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Прогноз погоди на тиждень

У понеділок, 5 жовтня, опадів не очікується через підвищений атмосферний тиск. Температура повітря становитиме +6…+11 градусів уночі та +17…+23 градуси вдень.

У вівторок, 6 жовтня, суха погода збережеться в усіх регіонах. У нічні години очікується +7…+12 градусів, а вдень потепліє до +17…+23 градусів.

У середу, 7 жовтня, в Україні теж буде малохмарно та без опадів. Уночі та вранці місцями накриє слабкий туман. Уночі температура повітря становитиме +7…+13 градусів, а на узбережжі морів – до +15 градусів. У денні години повітря прогріється до +20…+25 градусів.

У четвер, 8 жовтня, опадів все ще не буде. А от слабкий туман можливий місцями вночі та вранці. Температура повітря становитиме +8…+14 градусів уночі та +20…+26 градусів удень.

У п'ятницю, 9 жовтня, уночі у західних областях, а вдень у північних, центральних і північно-східних регіонах пройдуть короткочасні дощі. Подекуди їх супроводжуватимуть грози. Крім того, на Заході країни місцями можливі пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Вночі температура становитиме +8…+14 градусів. Вдень у північних і західних областях стовпчики термометрів покажуть +12…+17 градусів, а в інших регіонах піднімуться до +18…+23 градусів.

У суботу, 10 жовтня, вночі у східних областях та Приазов'ї прогнозують невеликий короткочасний дощ. Температура опуститься до +2…+7 градусів уночі та +12…+17 градусів удень.

У неділю, 11 жовтня, в Україні переважатиме погода без опадів. Однак дощитиме місцями у північно-західних регіонах. Уночі температура повітря становитиме +6…+11 градусів, а вдень потепліє до +15…+20 градусів.