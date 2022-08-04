Половину України накриють потужні грози та дощі: прогноз погоди на 5 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
У п'ятницю, 5 серпня, погода в Україні буде дуже теплою. Проте поки у західних та частині центральних областей припікатиме сонце, на Сході та Півдні лютуватимуть дощі та грози.
Дощі синоптики обіцяють у всіх східних областях, у всіх південних – окрім Одещини. Також доведеться прихопити з собою парасолю жителям Київщини, Чернігівщини та Сумщини, це стосується і Кіровоградської та Черкаської області.
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Найбільш спекотно – у західних областях
Найбільш спекотним регіоном 5 серпня буде Львівська область. Тут прогнозують +30...+32. Трохи менше повітря прогріється – до + 29...+31 на Закарпатті, Буковині, Прикарпатті, Тернопільщині, Львівщині, Рівненщині.
Найнижчі позначки, до яких піднімуться стовпчики термометрів, це – +25...+27. Їх фіксуватимуть на Вінниччині, Черкащині та Кіровоградщині. У решті регіонів температура коливатиметься у межах +26...+29.Зверніть увагу! У Києві вдень 5 серпня обіцяють дощ. Повітря прогріється до +27...+29. Вітер – північно-східний швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Найближчими днями переважатиме висока температура повітря, а різкий стрибок вниз, до похолодання (у Києві ймовірно до +20...+22 градусів) очікується у вівторок,
– пояснила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в містах
Ужгород – +29..+31
Львів – +30...+32
Івано-Франківськ – +29...+31
Тернопіль – +29...+31
Чернівці – +29...+31
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +29...+31
Рівне – +29...+31
Житомир – +27...+29
Вінниця – +25...+27
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +26...+28
Суми – +26...+28
Полтава – +25...+27
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +26..+28
Харків – +26...+28
Київ – +27...29.