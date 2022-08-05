Всю Україну накриє спека: прогноз погоди на 6 серпня

В Україні в суботу, 6 серпня, збережеться спекотна погода. По всій території України припікатиме сонце й практично ніде не очікуються опади.

Середня температура повітря у денні години 6 серпня становитиме +27+32 градуси. Найбільш спекотно буде на Закарпатті, де стовпчик термометра сягне 34 градусів.

Варте уваги Наскільки Україна зараз готова до зими й опалювального сезону

Локальні дощі, можливо, пройдуть на Запоріжжі та Херсонщині. Однак там також очікується спека й температура повітря становитиме +29+32 градуси.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 6 серпня в Україні переважатиме суха погода. У Києві в суботу пануватиме спека та суха погода.

Максимальна температура повітря досягатиме +30 градусів. При наполегливішому сонці може й вище,

– написала Наталка Діденко.

Погода в містах

Ужгород – +32..+34

Львів – +29...+31

Івано-Франківськ – +29...+31

Тернопіль – +29...+31

Чернівці – +29...+31

Хмельницький – +29...+21

Луцьк – +29...+31

Рівне – +29...+31

Житомир – +28...+30

Вінниця – +25...+27

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +29...+31

Суми – +28...+30

Полтава – +30...+32

Дніпро – +30...+32

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +31...+33

Луганськ – +31..+33

Харків – +31...+33

Київ – +29...31.



Прогноз погоди на 6 серпня / Скриншот Укргідрометцентр