До -7 градусів уночі: де в Україні засніжить на найближчих вихідних

В Україні найближчими вихідними прогнозують невеликі морози. Похолодання подекуди прийде з опадами, зокрема зі снігом.

Також місцями очікується поривчастий вітер північного та північно-західного напрямків. Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Похолодання на вихідних

Субота, 7 листопада

У західних областях цієї доби опадів не передбачається. Температура повітря становитиме -5…0 градусів уночі та +2…+7 градусів удень.

У північних регіонах лише в нічні години місцями можливі невеликий сніг і мокрий сніг. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -4…+1 градуса, а вдень підніметься до 0…+5 градусів.

У центральних областях невеликий мокрий сніг місцями пройде вночі та вранці. Температура становитиме -2…+3 градуси уночі та 0…+5 градусів удень.

На Півдні країни та у Криму протягом доби холодний фронт зумовлюватиме невеликий дощ, який переходитиме в мокрий сніг. Удень місцями пориви вітру північного напрямку сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря становитиме -1…+4 градуси вночі та +2…+7 градусів удень.

У східних регіонах невеликий мокрий сніг та снігова крупа очікуються вночі та в першій половині дня. Уночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах -2… +3 градусів, а удень – від 0 до +5 градусів.

Неділя, 8 листопада

У західних областях опадів знову не прогнозують, однак можливий туман. Температура повітря вночі становитиме -6…-1 градус, а удень підніметься до +3…+8 градусів.

На Півночі країни опадів не передбачається. Позначки термометрів опустяться до -5…0 градусів уночі та сягнуть +2…+7 градусів удень.

У центральних регіонах доба мине без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від -4 до +1 градуса, а вдень – від +3 до +8 градусів.

У південних областях та Криму опади та вітер вщухнуть. У нічні години похолодає до -3…-2 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть +4…+9 градусів.

У східних регіонах переважатиме суха погода. Температура повітря становитиме -7…-2 градуси уночі та +1…+6 градусів удень.