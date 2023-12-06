Сніги та ожеледиця, місцями – просто хмарно: якою буде погода в Україні 7 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у четвер, 7 грудня, погода не дивуватиме неочікуваними змінами. Продовжиться попередня тенденція – місцями можливий мокрий чи звичайних сніг, десь дощитиме, а подекуди буде просто хмарна погода.
При цьому температура не опускатиметься нижче 10 градусів морозу. Подекуди можливе підвищення шкали термометра до 5 градусів вище нуля.
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Якою буде погода в Україні 7 грудня
Синоптики прогнозують 7 грудня хмарну погоду, частково з проясненнями. У таких регіонах, як Закарпаття та Прикарпаття прогнозують сніги, вдень на Півдні, у більшості центральних та Донецькій областях очікують сніг разом з дощем. На решті територій України значних опадів не прогнозують.
Вдень на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині місцями можливе налипання мокрого снігу, у Запорізькій та Донецькій областях може виникати ожеледь. По всій країні ймовірне виникнення ожеледиці. Вітер віятиме з північно-східного напрямку, місцями – зі східного, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура на Півночі вночі сягатиме 5 – 10 градусів морозу, вдень не перевищуватиме 1 – 6 градусів нижче нуля. На решті території вночі метеорологи прогнозують 1 – 6 градусів морозу, на крайньому півдні позначка термометра триматиметься напроти 0 градусів. Вдень українці можуть розраховувати на температуру від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південній частині до 5 градусів тепла.
Температура в обласних центрах
- Київ – -4...-2;
- Ужгород – -1...+1;
- Львів – 0...-2;
- Івано-Франківськ – 0...-2;
- Тернопіль – 0...-2;
- Чернівці – 0...-2;
- Хмельницький – 3...-1;
- Луцьк – -4...-2;
- Рівне – -4...-2;
- Житомир – -4...-2;
- Вінниця – 0...-2;
- Одеса – +1...+3;
- Миколаїв – +1...+3;;
- Херсон – +1...+3;
- Сімферополь – +4...+6;
- Кропивницький – 0...+2;
- Черкаси – -1...+1;
- Чернігів – -6...-4;
- Суми – -5...-3;
- Полтава – -0...-2;
- Дніпро – -1...+1;
- Запоріжжя – 0...+2;
- Донецьк – 0...-2;
- Луганськ – 0...-2;
- Харків – 0...-2.
Точний прогноз погоди в Україні 7 грудня 2023 року / Карта Укргідрометцентру