Сніги та ожеледиця, місцями – просто хмарно: якою буде погода в Україні 7 грудня

Погода у четвер, 7 грудня, погода не дивуватиме неочікуваними змінами. Продовжиться попередня тенденція – місцями можливий мокрий чи звичайних сніг, десь дощитиме, а подекуди буде просто хмарна погода.

При цьому температура не опускатиметься нижче 10 градусів морозу. Подекуди можливе підвищення шкали термометра до 5 градусів вище нуля.

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Якою буде погода в Україні 7 грудня

Синоптики прогнозують 7 грудня хмарну погоду, частково з проясненнями. У таких регіонах, як Закарпаття та Прикарпаття прогнозують сніги, вдень на Півдні, у більшості центральних та Донецькій областях очікують сніг разом з дощем. На решті територій України значних опадів не прогнозують.

Вдень на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині місцями можливе налипання мокрого снігу, у Запорізькій та Донецькій областях може виникати ожеледь. По всій країні ймовірне виникнення ожеледиці. Вітер віятиме з північно-східного напрямку, місцями – зі східного, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура на Півночі вночі сягатиме 5 – 10 градусів морозу, вдень не перевищуватиме 1 – 6 градусів нижче нуля. На решті території вночі метеорологи прогнозують 1 – 6 градусів морозу, на крайньому півдні позначка термометра триматиметься напроти 0 градусів. Вдень українці можуть розраховувати на температуру від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південній частині до 5 градусів тепла.

Температура в обласних центрах

Київ – -4...-2;

Ужгород – -1...+1;

Львів – 0...-2;

Івано-Франківськ – 0...-2;

Тернопіль – 0...-2;

Чернівці – 0...-2;

Хмельницький – 3...-1;

Луцьк – -4...-2;

Рівне – -4...-2;

Житомир – -4...-2;

Вінниця – 0...-2;

Одеса – +1...+3;

Миколаїв – +1...+3;;

Херсон – +1...+3;

Сімферополь – +4...+6;

Кропивницький – 0...+2;

Черкаси – -1...+1;

Чернігів – -6...-4;

Суми – -5...-3;

Полтава – -0...-2;

Дніпро – -1...+1;

Запоріжжя – 0...+2;

Донецьк – 0...-2;

Луганськ – 0...-2;

Харків – 0...-2.

Точний прогноз погоди в Україні 7 грудня 2023 року / Карта Укргідрометцентру