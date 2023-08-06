Які регіони накриють сильні дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 7 серпня

Погода в Україні у суботу, 7 серпня, буде сильно відрізнятися в певних регіонах. На більшій частині країни очікуються опади, а подекуди й значне зниження температур. На решті територій буде сухо і спекотно.

У понеділок вітер буде південно-східним та західним зі швидкістю 7 – 10 метрів за секунду. 7 серпня в Україні буде мінлива хмарність з проясненнями.

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Де очікувати опади 7 серпня

На Півночі та у Центрі будуть короткочасні дощі з грозами. Через ці опади метеорологи оголосили на Київщині 1 рівень небезпеки (жовтий). На Заході сильно дощитиме. У західних областях теж очікуються грози. На Півдні та Сході опади не очікуються. Там буде суха і спекотна погода.

На Заході очікується сильне зниження температури. Там вдень стовпчики термометрів показуватимуть +17…+23. На Півночі буде +23…+28, а в Центрі – +26…+30. На Півдні стовпчики термометрів показуватимуть +28…+33. Найспекотніше буде на Сході, де температура може піднятися до +38.

Температура у найбільших містах

Київ +23...+25

Ужгород +17...+19

Львів +18...+20

Івано-Франківськ +18...+20

Тернопіль +18...+20

Чернівці +21...+23

Хмельницький +20...+22

Луцьк +17...+19

Рівне +20...+22

Житомир +21...+23

Вінниця +21...+23

Одеса +28...+30

Миколаїв +30...+32

Херсон +32...+34

Сімферополь +32...+34

Кропивницький +25...+27

Черкаси +28...+30

Чернігів +26...+28

Суми +29...+31

Полтава +27...+29

Дніпро +31...+33

Запоріжжя +33...+35

Донецьк +32...+34

Луганськ +35...+37

Харків +35...+37



Прогноз погоди на 7 серпня / Карта Укргідрометцентру