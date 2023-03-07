Тепло та опади у кожному куточку держави: якою буде погода в Україні 8 березня

У середу в Україні природа радуватиме високими для початку березня плюсами. Так, вночі найнижче стовпчик термометра опуститься до -1, а протягом дня у різних областях температура коливатиметься від +6 до +16.

Однак при цьому дощі різної інтенсивності пройдуть усюди. Подекуди обіцяють день без істотних опадів, а подекуди, як от у Закарпатській області, литиме дощ.

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Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру

Попри хмарну погоду в Україні, 8 березня також виглядатиме сонце. Щодо вітру, то він буде південно-західним, швидкістю 7–12 метрів за секунду, тобто іноді доволі сильним.

Температура повітря ж у середу буде різною у різних областях держави. Так, найхолодніше буде на Півночі України, де синоптики прогнозують вдень від +6 до +10. Однак й Захід далеко не відірвався від цих показників. Там українцям варто очікувати також від +6 градусів тепла, однак до +12.

На Сході України ж найнижчою температурою буде +9, яка протягом дня подекуди підійматиметься до +14, як от у Донецькій області.

Найтеплішу погоду за вікном традиційно обіцяють у південних областях, де й вночі температура не опускатиметься нижче 0, а вдень сягатиме й +16.

Погода у найбільших містах України 8 березня

Київ – +8...+10

Ужгород – +8...+10

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +10...+12

Луцьк – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – +7...+9

Вінниця – +11...+13

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +6...+8

Суми – +6...+8

Полтава – +9...+11

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +10...+12

Харків – +9...+11



Прогноз погоди на 8 березня / Дані Укргідрометцентру