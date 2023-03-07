Тепло та опади у кожному куточку держави: якою буде погода в Україні 8 березня
Джерело:Укргідрометцентр
У середу в Україні природа радуватиме високими для початку березня плюсами. Так, вночі найнижче стовпчик термометра опуститься до -1, а протягом дня у різних областях температура коливатиметься від +6 до +16.
Однак при цьому дощі різної інтенсивності пройдуть усюди. Подекуди обіцяють день без істотних опадів, а подекуди, як от у Закарпатській області, литиме дощ.
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Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру
Попри хмарну погоду в Україні, 8 березня також виглядатиме сонце. Щодо вітру, то він буде південно-західним, швидкістю 7–12 метрів за секунду, тобто іноді доволі сильним.
Температура повітря ж у середу буде різною у різних областях держави. Так, найхолодніше буде на Півночі України, де синоптики прогнозують вдень від +6 до +10. Однак й Захід далеко не відірвався від цих показників. Там українцям варто очікувати також від +6 градусів тепла, однак до +12.
На Сході України ж найнижчою температурою буде +9, яка протягом дня подекуди підійматиметься до +14, як от у Донецькій області.
Найтеплішу погоду за вікном традиційно обіцяють у південних областях, де й вночі температура не опускатиметься нижче 0, а вдень сягатиме й +16.
Погода у найбільших містах України 8 березня
Київ – +8...+10
Ужгород – +8...+10
Львів – +7...+9
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +9...+11
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +10...+12
Луцьк – +6...+8
Рівне – +6...+8
Житомир – +7...+9
Вінниця – +11...+13
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +14...+16
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +6...+8
Суми – +6...+8
Полтава – +9...+11
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +10...+12
Харків – +9...+11