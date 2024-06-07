Україну накриє негода: у Києві та низці регіонів прогнозують грози та шквали вітру

У суботу, 8 червня, в Україні будуть грози та шквали вітру. У декількох областях оголошено штормове попередження через негоду.

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов у Києві та низці інших регіонів цього дня. Де будуть сильні грози, а де оголошено штормове попередження, читайте далі в матеріалі.

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Погода в Україні 8 червня

Синоптики оголосили І рівень небезпеки на переважній більшості території України. Негода омине лише Харківську, Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області.

8 червня в Україні, крім крайнього сходу та Криму грози. Вдень в центральних та більшості південних областях в окремих районах – град та шквали 15 – 20 метрів за секунду,

– йдеться у повідомленні.



У суботу, 8 червня, Україну накриє негода / Фото "Укргідрометцентр"

Гроза у Києві та Чернігові

У КМВА попередили, що завтра, 8 червня, в столиці очікуються грози та дощ. Синоптики прогнозують штормове попередження. Власне, зазначається, що вітер може сягати 5 – 10 метрів за секунду. Що ж стосується температурних показників, то вдень буде 24 – 26 градусів тепла.

Додамо, що попереджають про І рівень небезпечності, жовтий.

Також 8 червня очікуються грози, вдень місцями шквали вітру 15 – 20 метрів за секунду і в Чернігові та області. Зазначається, що подекуди може випасти град (І рівень небезпечності, жовтий).

Цю інформацію надали у Чернігівському обласному центрі з гідрометеорології.