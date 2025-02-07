Сильні морози сунуть на Україну: прогноз погоди на 8 лютого
- 8 лютого в Україні очікується хмарна погода, переважно без опадів, за винятком невеликого снігу в Криму.
- Температура вночі буде -5...-10, вдень -4 до +1, з ожеледицею на дорогах у більшості областей.
У суботу, 8 лютого, в Україні очікується хмарна погода, переважно без опадів. Проте українцям варто підготуватися до сильних нічних морозів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 8 лютого
За данними синоптиків, 8 лютого в Україну буде переважно без опадів, лише в Криму невеликий сніг.
На дорогах, крім більшості західних та південних областей, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду, в Криму та Приазов'ї подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі сягатиме -5...-10, в Криму зниження очікують на рівні 0...-5. Вдень метеорологи прогнозують від -4 до +1, на Закарпатті +2...+7. У Карпатах вночі -9...-14, вдень 0...-5.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ -1...-3;
- Ужгород +4...+6;
- Львів -1...+1;
- Івано-Франківськ 0...+2;
- Тернопіль 0...-2;
- Чернівці -1...+1;
- Хмельницький 0...-2;
- Луцьк -1...+1;
- Рівне -1...+1;
- Житомир 0...-2;
- Вінниця 0...-2;
- Одеса -1...+1;
- Миколаїв 0...-2;
- Херсон 0...-2;
- Сімферополь -1...+1;
- Кропивницький -1...+1;
- Черкаси -1...+1;
- Чернігів -3...-1;
- Суми -3...-1;
- Полтава 0...-2;
- Дніпро -1...+1;
- Запоріжжя -1...+1;
- Донецьк 0...-2;
- Луганськ -3...-1;
- Харків -3...-1.
Прогноз погоди в Україні на 8 лютого / карта Укргідрометцентру