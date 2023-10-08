Жовтнева прохолода, місцями можливий дощ: прогноз погоди в Україні на 9 жовтня

Погода у понеділок, 9 жовтня буде доволі прохолодною, проте на більшості територій без опадів. Дощ прогнозується лише у західних регіонах країни.

Через стільки теплих днів до України все ж дібралася по-справжньому осіння прохолода. Синоптики прогнозують найближчим часом навіть заморозки.

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Якою буде погода в регіонах

Синоптики передбачають 9 жовтня мінливу хмарність, за винятком Заходу України. На Закарпатті та Прикарпатті дощі, в Карпатах з мокрим снігом. У решті областей опади не очікуються. Вдень крім західних областей можливі пориви північно-західного вітру, що сягатиме 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі на переважній частині України сягатиме 1 – 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту, в Карпатах і в повітрі заморозки 0 – 5 градусів. Вдень можна розраховувати на 6 – 11 градусів, за винятком Півдня – там місцями буде до 15 градусів вище нуля.

Чого очікувати киянам

Жителі столичного регіону можуть розраховувати на мінливу хмарність. Віте дутиме з північо-західного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Обережно, можливі пориви вітру, що досягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

Температура по області вночі сягатиме 1 – 6 тепла, на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0 – 5 градусів. Вдень синоптики прогнозують 6 – 11 градусів тепла.

Безпосередньо у Києві вночі температура сягатиме 4 – 6 градусів, вдень же не перевищить 8 – 10 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +8...+10

Ужгород +7...+9

Львів +7...+9

Івано-Франківськ +8...+10

Тернопіль +7...+9

Чернівці +9...+10

Хмельницький +7...+9

Луцьк +7...+9

Рівне +7...+9

Житомир +8...+10

Вінниця +8...+10

Одеса +13...+15

Миколаїв +12...+14

Херсон +12...+14

Сімферополь +13...+15

Кропивницький +9...+11

Черкаси +8...+10

Чернігів +7...+9

Суми +7...+9

Полтава +7...+9

Дніпро +8...+10

Запоріжжя +10...+12

Донецьк +7...+9

Луганськ +6...+8

Харків +7...+9

Погода в Україні на 9 жовтня / скріншот з сайту Укргідрометцентру