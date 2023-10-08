Жовтнева прохолода, місцями можливий дощ: прогноз погоди в Україні на 9 жовтня
Погода у понеділок, 9 жовтня буде доволі прохолодною, проте на більшості територій без опадів. Дощ прогнозується лише у західних регіонах країни.
Через стільки теплих днів до України все ж дібралася по-справжньому осіння прохолода. Синоптики прогнозують найближчим часом навіть заморозки.
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Якою буде погода в регіонах
Синоптики передбачають 9 жовтня мінливу хмарність, за винятком Заходу України. На Закарпатті та Прикарпатті дощі, в Карпатах з мокрим снігом. У решті областей опади не очікуються. Вдень крім західних областей можливі пориви північно-західного вітру, що сягатиме 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі на переважній частині України сягатиме 1 – 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту, в Карпатах і в повітрі заморозки 0 – 5 градусів. Вдень можна розраховувати на 6 – 11 градусів, за винятком Півдня – там місцями буде до 15 градусів вище нуля.
Чого очікувати киянам
Погода в обласних центрах
- Київ +8...+10
- Ужгород +7...+9
- Львів +7...+9
- Івано-Франківськ +8...+10
- Тернопіль +7...+9
- Чернівці +9...+10
- Хмельницький +7...+9
- Луцьк +7...+9
- Рівне +7...+9
- Житомир +8...+10
- Вінниця +8...+10
- Одеса +13...+15
- Миколаїв +12...+14
- Херсон +12...+14
- Сімферополь +13...+15
- Кропивницький +9...+11
- Черкаси +8...+10
- Чернігів +7...+9
- Суми +7...+9
- Полтава +7...+9
- Дніпро +8...+10
- Запоріжжя +10...+12
- Донецьк +7...+9
- Луганськ +6...+8
- Харків +7...+9
Погода в Україні на 9 жовтня / скріншот з сайту Укргідрометцентру