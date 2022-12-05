Україну посеред грудня накриє аномальне потепління

Синоптики обіцяють в Україні аномальне потепління вже найближчим часом. Температура повітря буде на 12 градусів вищою за норму.

Коли обіцяють потужне потепління

Таке аномальне тепло накриє Україну на вихідних, 10 – 11 грудня. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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На вихідні, 10 – 11 грудня, в Україні очікується аномально тепла погода завдяки активному виносу повітряних мас із півдня,

– повідомив Кібальчич.

За його даними, середньодобова температура повітря виявиться вищою за норму на 3 – 6 градусів. Водночас на Півдні та в Центрі буде тепліше на 7 – 12 градусів. Крім того, у ці дні в Україні падатиме дощ. Опадів не буде лише на Сході.

Яка погода буде в Україні впродовж тижня