У грудні в Україні буде багато дощу, – народний синоптик поділився прогнозом на зиму

Грудень цього року традиційно буде найтеплішим місяцем зими. Крім того, він принесе українцям багато дощів.

Якихось потужних морозів у грудні не буде. Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

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Коли в грудні найбільше похолодає

У першій декаді грудня можливі морози. Вдень температура повітря коливатиметься у межах -5...+2 градусів. Вночі буде холодніше. Синоптик обіцяє -14...-2 градусів.

У виняткові дні прийде невеликий та помірний сніг, на Півдні – з дощем. Уже друга та перша половина третьої декади грудня повинні бути дуже теплими,

– розповів Щедрін.

За його словами, майже по всій Україні температура повітря коливатиметься у межах +4...+8 градусів вдень та -1...+6 градусів вночі. Крім того, у грудні буде багато дощів та мокрого снігу.

Ближче до Нового року стовпчики термометрів можуть опуститися на кілька градусів.

Січень принесе хуртовини

Синоптик поділився і прогнозом на січень. У другий місяць зими по всій Україні пройдуть снігопади та хуртовини. Водночас у південних областях будуть сильні дощі та мокрий сніг.

Синоптик Володимир Деркач прогнозував, що на початку грудня в Україні буде холодно, особливо – ночами. Згодом повітря трохи прогріється, але далі знову прийде похолодання. Холод посилиться до 20 грудня.