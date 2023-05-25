Жодного сонячного дня напередодні літа: наскільки в Україні затягнеться хмарна погода

Цього тижня в частині областей України йдуть короткочасні дощі. Подекуди навіть з грозою. Ймовірно, що повністю сонячних днів найближчим часом ще не буде.

За прогнозом синоптиків, 25 травня дощі очікуються на всій території України. Про це пише 24 Канал.

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Цілковито сонячних днів ще не буде

Зауважимо, що дощі будуть короткочасними. Тож про затяжні зливи не йдеться.

Місцями грози, лише 26 — 27 травня у північних областях, 27 травня також і на Заході країни без опадів,

— зазначили в Укргідрометцентрі.

Здебільшого на території нашої держави буде хмарно з проясненнями. Подекуди мінлива хмарність. Тож цілковито сонячних днів щонайменше до неділі ще не буде.

Тим часом температура повітря 25 — 27 травня вночі сягатиме +11...+16 градусів. У західній частині держави прохолодніше, — лише +8...+13.

Вдень в Україні пригріє до 21 —26 градусів тепла. Втім, у суботу на Заході та Півночі тільки +17...+22.

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Прогноз погоди на 25 травня / Скриншот з Укргідрометцентру