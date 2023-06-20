В Україні знову похолодає: чому та на скільки градусів впаде температура

Хоча на календарі вже 20 червня, втім, у більшості областей значної літньої спеки ще не було. Окрім того, незабаром в знову похолодає.

З чим пов'язане похолодання, та на скільки знизиться температура, в коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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В Україні очікується послаблення спеки

Зауважимо, напередодні в Укргідрометцентрі прогнозували, що 21 червня у більшості областей очікується послаблення спеки на 3 – 5 градусів. Наталія Птуха пояснила, що температура дещо знизиться через проходження атмосферного фронту, який зараз перебуває над Заходом. Зауважила, що там зараз по суті спеки немає як такої.

Фронт трохи зсунеться у східному напрямку. Під його впливом буде Житомирщина, Вінниччина Київщина, деякі центральні області, Одещина. Буде більше хмарності, знову короткочасні дощі, відповідно температура буде дещо нижча, але не надто, не так, як на минулому тижні,

– наголосила синоптикиня.

Додала, що сильне похолодання не очікується. Наприклад, якщо по Києву було до +30, то буде вже +27...+28.