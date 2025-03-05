В Україні відчутно пригріє: яку найвищу температуру прогнозують синоптики

Найближчими днями в Україні підвищиться температура повітря. Подекуди вже очікується більше ніж +15 градусів.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Потепління в Україні

Синоптикиня зауважила, у більшості областей зараз спостерігається підвищення температури. Вночі залишається 0 – +5 градусів найближчі кілька діб майже в усіх регіонах. Лише в Карпатах і на Закарпатті 0 – -5 градусів ще може бути.

Вдень 5 березня у нас вже +9 – +14 градусів, на Прикарпатті до +17. Трошки прохолодніше на Сході та Північному Сході, – +4 – +9 градусів. 6 – 7 березня в Україні вже +10 – +17 градусів очікуємо. Тобто справжня весняна температура,

– наголосила Наталія Птуха.

Також додала, опади не очікуються. Втім, буде доволі-таки вітряно. Так, 5 – 6 березня в Україні, крім Закарпаття та Півдня, пориви в межах 15 – 20 метрів за секунду.

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Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Наталією Птухою про погоду у березні, – чи чекати понад +20 градусів, коли будуть опади й чи можливе ще зниження температури аж до морозів, – уже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.

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