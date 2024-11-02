Чи буде в Україні рання зима

Аномально тепла погода спостерігається в Україні цього року. Метеорологічне літо, яке почалося вже в середині травня, тривало практично до першої декади жовтня. І хоча далі вдарили сильні заморозки, згодом в Україні знову потеплішало.

Та чи можлива цього року рання зима, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла Віра Балабух –завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

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Рання зима

Експертка зазначила, що зараз неможливо спрогнозувати, чи буде рання зима в Україні. Водночас наголосила, що ця пора року очікується теплою. Так, середня за сезон температура повітря може бути на 2 градуси вищою за норму.

Протягом останніх років у нас відмічається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря зимою. За останні 30 років вона стала теплішою в Україні майже на 1,5 градуса порівняно з 70 – 80 роками минулого століття. То ж дуже ймовірно, що ці тенденції збережуться і цього року,

– сказала Віра Балабух.

Метеорологиня також наголосила, що сезонні прогнози – це кліматичні прогнози. Експерти можуть сказати лише наскільки очікувана середня температура повітря за сезон може відрізнятись від кліматичної норми. Сказати, якою саме буде температура повітря і коли, – можна тільки за 5 діб.

Попри те, що температура повітря взимку очікується вищою за норму, різкі зниження і вторгнення арктичного холоду також можливі,

– зазначила Віра Балабух.

До речі, найнижча температура повітря взимку в Україні зазвичай спостерігається у східних областях та на високогір'ї Карпат. Ймовірно, що й цей рік також не буде винятком. Втім, спрогнозувати вже зараз, чи будуть у цьому регіоні 30-градусні морози й де, – неможливо.

"Поки що ми бачимо, що в цьому році для Сходу країни характерна аномально висока температура повітря", – підкреслила метеорологиня.

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Зверніть увагу! Віра Балабух також розповіла, що за даними розрахунків світових прогностичних центрів, середня за листопад температура повітря в Україні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму.