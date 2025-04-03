Чи буде різка зміна погоди вже найближчими днями

Початок тижня в Україні був дощовим. Подекуди навіть пройшли значні опади. Втім, у другій половині тижня погода зміниться.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

У п'ятницю, 3 квітня вночі в більшості західних, Вінницькій, Житомирській і Київській областях, а також на Південному Сході, удень на Закарпатті, Прикарпатті й Півдні невеликий дощ, у Карпатах вночі з мокрим снігом. Тим часом на решті території, 4 квітня в Україні без опадів. Уночі +1 – +9 градусів, удень +12 – +19.

У суботу на Заході дощі, ввечері з мокрим снігом. Також подекуди пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +2 – +7, удень +7 – +12.

На решті території 5 березня вночі без істотних опадів, удень дощі. Вночі +3 – +8 градусів, удень +14 – +19, тільки на Півночі +10 – +15 градусів.

Зауважимо, у першій половині тижня часом йшли дощі. Втім, синоптикиня Наталія Птуха розповідала, що вже 3 – 4 квітня переважатиме поле підвищеного тиску. Прояснень буде більше, тож переважно без опадів.

У четвер – п'ятницю денні максимуми вже можуть бути трохи вищими. Однак, розслаблятися не варто, наголосила представниця Укргідрометцентру.

Так, уже на вихідних в Україні знову очікується похолодання. Відчутне зниження температури прогнозують у західних і північних областях, також можливе частково в центральних.

Окрім того, на Заході й Півночі подекуди можливий мокрий сніг.