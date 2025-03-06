Чи буде ще значне похолодання в Україні

Найближчими днями в Україні буде справжня весняна погода. У частині областей навіть очікується вже майже +20 градусів.

Та чи чекати ще значного похолодання – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Чи буде похолодання у березні

Удень 5 березня спостерігалося +9 – +14 градусів, а на Прикарпатті навіть до +19. Прохолодніше на Сході й Північному Сході, зокрема, +4 – +9 градусів.

6 – 7 березня в Україні вже очікуємо +10 – +17 градусів. Тобто це справжня весняна температура. 8 – 9 числа можливо подекуди до +18 градусів прогріється приземний шар повітря по південних областях. Решта території все ж таки залишиться в межах +10 – +16 градусів,

– зазначила Наталія Птуха.

Додала, у принципі, за прогнозами й тенденціями надалі, цей тиждень у нас буде теплий. І наступний розпочинається практично з такими самими температурами.

Однак, уже після 10 числа, з вівторка, трошечки може бути певне зниження температури. Не критично, просто на кілька градусів нижче, без цих +17 – +18 градусів,

– розповіла синоптикиня.

Затоки холоду поки не очікується. Втім, достеменно сказати, чи буде ще в березні значне похолодання, поки не можна. Хоча ймовірність така зберігається.

Тому що це перехідний місяць. І не було ще такого, щоб весь місяць одразу трималися високі значення температури й потім йшли постійно на підвищення. Все ж таки у березні ще можуть бути затоки холоду. У принципі ми їх у другій половині березня очікуємо. Певне зниження може бути,

– наголосила представниця Укргідрометцентру.

Додала, температура не може постійно утримуватися в межах +15 – +17 градусів. Усе ж таки очікуються коливання на кілька градусів.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Наталією Птухою про прогнози на перший місяць весни в Україні вже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.