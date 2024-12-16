Чи будуть сильні морози та снігопади вже найближчими днями

Цього тижня в Україні спостерігатиметься нестійка та волога погода. Йтиме сніг, подекуди будуть опади змішаної фази.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Україні

Найближчими днями через активізацію циклонів й атмосферних фронтів з півночі Атлантики в Україні буде вітряно, періодично випадатиме сніг, йтимуть дощі й мокрий сніг. Температура повітря відчутно зросте, особливо в південних і західних областях.

Кібальчич писав, що 16 грудня йтиме сніг, мокрий сніг, удень з дощем. Подекуди налипання мокрого снігу, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вночі -4 – +1, вдень -1 – +4 градуси. На Півдні, Заході й у центральній частині +2 – +7.

У вівторок, 17 грудня, мокрий сніг і дощ. На Лівобережжі налипання мокрого снігу. Упродовж доби температура повітря буде коливатися в межах +1 – +6, у південних, центральних і західних регіонах +2 – +7. Вдень на Півдні +6 – +11.

У середу вночі у Приазов'ї й подекуди на Заході невеликий дощ. Тим часом на решті території без істотних опадів. Вночі -1 – +4. Вдень +1 – +6, на Півдні й подекуди Заході вночі +3 – +8, вдень +6 – +11.

У четвер, 19 грудня, вночі на Півночі, вдень також на Сході очікується невеликий сніг, мокрий сніг і дощі. Тим часом на решті території нашої держави без істотних опадів. На Лівобережжі вночі -1 – -6 градусів, вдень 0 – +5. У решті регіонів 0 – +5 градусів, +5 – +10 відповідно.

У п'ятницю, 20 грудня, на Заході й місцями на Півночі невеликий дощ з мокрим снігом. На решті території – без істотних опадів. Вночі +1 – +6, вдень +6 – +11, у Карпатах близько 0 градусів.

У суботу подекуди дощі з мокрим снігом. Лише в західних областях, на крайньому Сході й у Криму переважно без опадів. Вночі -2 – +3 градусів, вдень +2 – +7, у Криму до +12. Тільки у Карпатах протягом доби -3 – -8 градусів.

У неділю, 22 грудня, на Півночі й Заході переважно опадів не буде. Тим часом на решті території України дощі, подекуди з мокрим снігом, в окремих населених пунктах туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вночі -2 – +3 градуси, вдень +2 – +7. У Карпатах вночі -4 – -9, вдень -1 – -6 градусів.